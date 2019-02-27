Лежачему подростку-инвалиду в Екатеринбурге прислали повестку в армию

Саша родился 17 лет назад с серьезными проблемами со здоровьем. У него ДЦП и гидроцефалия, из-за чего мальчик не может ни говорить, ни ходить, ни даже сидеть. О нем заботятся родные люди, которые ухаживают за ним и выводят его на прогулку на специальной коляске. И родные люди сильно удивились, когда на днях нашли в своем почтовом ящике письмо в красно-белом конверте с пятиконечной звездой и надписью «Воинская корреспонденция». Оно пришло из военкомата. Это была повестка – лежачему инвалиду предложили явиться 24 февраля к 08.15 в военный комиссариат для «первоначальной постановки на воинский учет».

– Письмо я обнаружила в почтовом ящике 25 февраля, при этом явиться они предлагали 24-го. Как? На машине времени что ли? – возмущается Елена, мама Саши. – Да и вообще им там в военкомате, похоже, ультрафиолетово все. Они даже не задумываются, кому они повестку шлют.

Конверт с повесткой мама мальчика обнаружила на днях в своем почтовом ящике. Фото: предоставлено мамой мальчика

Мама мальчика уверяет, сотрудники военкомата не могли не знать о состоянии ее сына.

– Я разговаривала с нашим участковым педиатром и с заведующей нашей поликлиникой – они подтвердили, что военкомат берет у них карточки на всех молодых людей старше 15 лет, – говорит Елена. – Военные знают все диагнозы прекрасно. Но им, похоже, просто плевать.

При этом с военкоматом Елена раньше уже сталкивалась. Около восьми лет назад повестку прислали ее старшему сыну. Однако в тот раз ему передали ее лично в руки, под роспись, а не просто бросили в почтовый ящик с опозданием в несколько дней.

– После этого мне никто из военкомата не звонил, – говорит Елена. – Да и я им тоже звонить не стала. К ним я точно бегать со справками не собираюсь. Это их проблемы. Они видели медицинскую карту моего ребенка, но все равно прислали повестку.

Тем временем в областном военкомате уверяют, что ситуация как раз таки обратная и никакой информации об инвалидности молодого человека к ним не поступало.

В повестке подростка-инвалида приглашают прийти в военкомат 24 февраля. При этом сама повестка пришла 25-го. Фото: предоставлено мамой мальчика

– Для первоначальной постановки на воинский учет списки молодых людей подают органы ЗАГС, ТСЖ и Министерство образования, – поясняют в отделении по работе с гражданами Свердловского областного военного комиссариата. – В этих списках никак не отражена степень здоровья молодых людей, которых предстоит поставить на воинский учет. Соответственно, когда пришли сведения о том, что этот молодой человек подлежит постановке на учет, то мы не могли знать инвалид он или нет. А в отношении этого мальчика документов из поликлиники не было. Возможно, они потерялись при переезде.

Матери мальчика, уверяют в военкомате, достаточно принести им документы, подтверждающие его инвалидность. Однако подтверждать это ей, вероятно, придется не один раз.

– У мальчика инвалидность до 2020 года, – добавляют в областном военкомате. – Соответственно в 2020 году вопрос с этим мальчиком будет решаться опять индивидуально. Понятно, что, к сожалению, за это время он не выздоровеет. Но для того, чтобы призывная комиссия признала его полностью негодным, нужны будут определенные документы.