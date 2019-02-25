2019-02-25T09:09:06+03:00
Общество

«Даже на пороге смерти она не жаловалась на судьбу»: в Екатеринбурге скончалась преподаватель, которая собирала деньги на лечение, продавая свои картины

Врачи обнаружили у Анны опухоль лишь после рождения второго сына
Олег Галимов
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Молодая мама узнала о страшном диагнозе после рождения второго ребенка. Фото: предоставлено семьей АнныМолодая мама узнала о страшном диагнозе после рождения второго ребенка. Фото: предоставлено семьей Анны
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В Екатеринбурге скончалась преподаватель Архитектурного и Гуманитарного университетов Анна Шаломова. Начиная с весны прошлого года, мать двоих детей боролась с онкологией – в апреле у нее обнаружили низкодифференцированную аденокарциному.

У Анны остался муж и двое сыновей. Фото: предоставлено семьей Анны

У Анны остался муж и двое сыновей. Фото: предоставлено семьей Анны

Самое ужасное то, что выявили ее после рождения второго сына, при этом Анна регулярно посещала врачей, но во время беременности они не заметили новообразования. К моменту обнаружения уже начался некроз тканей (IV степень рака – прим.ред.).

В 2017 году Анна ездила со своими работами на выставку в Геную. Фото: предоставлено семьей Анны

В 2017 году Анна ездила со своими работами на выставку в Геную. Фото: предоставлено семьей Анны

Курс лечения должен был продолжиться в турецкой клинике, стоимость которого оценили в 2,5 миллиона рублей. Таких денег у семьи Анны не было, и она принялась продавать свои картины. Друзья и родственники надеялись на отклик среди других преподавателей и студентов, и к осени деньги удалось собрать, но потребовался еще почти миллион рублей на курсы химиотерапии.

Картина «Котик». Фото: предоставлено семьей Анны

Картина «Котик». Фото: предоставлено семьей Анны

В ноябре прошлого года состояние Анны стало ухудшаться.

- Температура 38-39-40 держится с момента 11-го курса химиотерапии, вчера как раз был последний вариант, - писала Анна в своей группе поддержки. - Выезды из дома мне порой даются слишком высокой ценой, но ничего не поделаешь.

Картины Анны продавали за 500, 1000 или 1500 рублей. Фото: предоставлено семьей Анны

Картины Анны продавали за 500, 1000 или 1500 рублей. Фото: предоставлено семьей Анны

Сегодня утром муж Анны сообщил о ее смерти.

- Аня ушла от нас. Она стойко перенесла все страдания и боль своей болезни, подавая пример, как надо бороться за жизнь до последнего вздоха, и даже на пороге смерти она не жаловалась на судьбу, а только сожалела о том, что пропустит чудесные моменты жизни её сыновей.Ее последние слова: «Я раньше мечтала построить карьеру, реализовать себя в творчестве. Но успела понять, что главное в жизни - Любовь и Семья», - написал Артем Ермолин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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