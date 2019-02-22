2019-02-22T15:55:49+03:00
Общество

Проверка слуха: школьной учительнице из Екатеринбурга платили 1700 рублей в месяц

По словам девушки, из-за этого она решила променять профессию педагога на официанта
Данил СВЕЧКОВ
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В Департаменте образования города отметили, что сотрудница школы не вела уроки, а руководила кружками, причем не полный день.В Департаменте образования города отметили, что сотрудница школы не вела уроки, а руководила кружками, причем не полный день.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне в редакцию "Комсомолки" пришло пронзительное письмо:

"Моя знакомая девушка работает учителем в школе №16 в Екатеринбурге. Девушка она молодая, но профессию свою любит. Работала исправно, вела уроки робототехники. Но за месяц ей заплатили всего 1724 рубля 96 копеек. Она недоумевает, как ей могли насчитать такую зарплату. Ведь на эти деньги нужно как-то жить. Квартплата, питание, связь... Ей 21 год и она уже ругает себя за то, что пошла работать учителем."

Мы решили разобраться в этой ситуации и связались с молодой учительницей. Девушка сначала смутилась, мол, не хотела никому рассказывать. Да и неудобно ей как-то. Но после уговоров сдалась и поделилась своей историей.

– Я с детства мечтала учить детей, но после первой своей зарплаты стала задумываться о карьере официантки, – вздыхает Алина (имя изменено - Ред.) - Я студентка, учусь на последнем курсе педагогического университета. У нас на потоке все с третьего курса начинают подрабатывать. Вот и я пошла трудиться в школу. Сначала занималась с детьми в 23-й школе. Там платили около восьми тысячи рублей. А 1 октября прошлого года устроилась в 16-ю. Я вела кружки робототехники и 3Д-моделирования. Мне обещали 0,5 ставки, но в итоге я получила зарплату меньше чем в 23-й.

- В письме нам писали, что ваша зарплата составила 1724 рубля 96 копеек?

- Не совсем. За месяц я получила 3700 рублей, - вздыхает наша собеседница. - У меня есть кредиты, но с этих копеек я не смогу ничего заплатить. Теперь вообще, думаю, уехать в ЯНАО. Там молодые учителя получают нормальные деньги.

- А вы пытались поговорить об этом с директором?

- Нет, я как эти деньги увидела сразу написала заявление на увольнение.

В Департаменте образования администрации Екатеринбурга подтвердили, что история правдива, однако лишь отчасти.

– В школе №16 действительно работала девушка, которая учится на четвертом курсе педагогического университета, она вела детский кружок, – уточнили в ведомстве. – Но она работала всего два раза в неделю по два часа. Ее нагрузка составляла 0,27 ставки. Она просто попросилась на подработку в школу и получала около четырех тысяч рублей. Сейчас она уже не работает, но уходя заявляла, что хочет вернуться.

В самой 16-й школе сотрудники также объяснили, что учителями на работу они студентов не берут – только руководителями кружков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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