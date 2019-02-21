80-летнего ветерана МВД из Нижнего Тагила заставляют платить алименты умершей жене

История из разряда «Нарочно не придумаешь». В Нижнем Тагиле 80-летний пенсионер вынужден платить алименты на содержание своей бывшей супруги. Но проблема в том, что супруги его уже несколько месяцев нет в живых, а алименты все равно кто-то стабильно снимает с пенсии ветерана.

– Я служил в МВД. 14 лет отработал старшим оперуполномоченным ОБХСС, потом в школе милиции начальником заочного отделения трудился, – рассказывает Юрий Бодров. – в 1994 году вышел на пенсию. Супругу я взял сразу с детьми. Жили мы душа в душу, но потом, в 2012 году, я решил уйти от нее. Квартиру ей оставил, а сам переехал в деревенский домик своих родителей в Висимо-Уткинске. Это пригород Нижнего Тагила.

Юрий Бодров делился с супругой своей пенсией, чтобы она могла оплачивать коммунальные счета за квартиру.

– У меня-то, как у ветерана МВД, пенсия нормальная, а вот у супруги была маленькая, так как она инвалид второй группы – мучилась с давлением, – говорит Юрий Бодров. – А два года назад она сказала мне: «Давай уж разведемся и разделим имущество, чтобы все было ясно». Я говорю: «Зачем эти хлопоты?». Но она настояла. В итоге суд обязал меня выплачивать ей алименты – 1700 рублей каждый месяц.

В ноябре прошлого года супруга Юрия Константиновича скоропостижно скончалась. Но когда после этого пришла пенсия, ветеран МВД заметил, что алименты с него по-прежнему снимают.

– Дочь отнесла свидетельство о смерти в банк, в службу приставов, но прошло три месяца уже и все три месяца с меня исправно снимают алименты, – говорит Юрий Бодров. – Около шести тысяч в общей сложности наснимали и непонятно, когда это прекратится.

Как выяснилось впоследствии, судебные приставы наложили взыскание на счеты ветерана МВД в банке, минуя пенсионный фонд. Сейчас в финансовом учреждении в связи с этим ведется проверка.

Комментарий пресс-службы Уральского банка Сбербанка по ситуации Ю.К. Бодрова:

– Действительно, из пенсии Юрия Константиновича Бодрова удерживаются алименты, – подтвердили в пресс-службе Уральского банка Сбербанка. – Банк производит эти удержания на основании постановления службы судебных приставов, вынесенного после соответствующего решения суда. Прекратить списывать деньги без отмены мер взыскания банк не имеет права. Для прекращения удержаний клиенту необходимо обратиться в суд.