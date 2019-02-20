На Урале семья построила на участке снеговика, размером с трехэтажный дом

- Вот это снеговик! - местная малышня из поселка Зюзельский под Полевским открывает рты от восторга.

Еще бы! Нечасто увидишь снеговика высотой с трехэтажный дом. Причем, не на центральной площади города или в ледовом городке, а… на соседнем участке!

“ЕСЛИ ПОБЕДИМ В КОНКУРСЕ, ВСЕ ДЕНЬГИ ОТПРАВИМ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ!”

29-летний Михаил Булатов увидел в интернете, что проходит конкурс на самого большого снеговика. За снежного красавца, который по высоте переплюнет своих конкурентов, организаторы пообещали аж 100 000 рублей. Михаил подумал-подумал и предложил своим детям, мол, давайте построим снеговика, а выигрыш отдадим на благотворительность? Мальчишки с радостью согласились

Дело было за малым: придумать, как возвести на участке огромного снеговика. Хотелось, чтобы он, как минимум, доставал до крыши трехэтажного дома. Папа, мама и сыновья взялись за дело. Сначала очертили зону, в которой должен стоять снеговик, затем стали набрасывать туда снег.

- Пока собирали снег, сломали две лопаты, - смеется Михаил. - Таким чистым наш участок еще никогда не был. Снег шел, мы несли его в одну кучу, ждали пока выпадет еще. Когда наконец-то набралось достаточно снега на первый шар, мы установили на него короб из ОСП (плиты из древесной стружки. - Прим.ред), который специально для этого сколотили, и на пару дней оставили твердеть, так как изначально снег был очень рыхлым.

Сначала на сугроб установили специальный короб, чтобы придать ему форму Фото: скриншот с видео

Через два дня Михаил снял короб, и установил небольшие “леса”, чтобы было удобнее забираться на высоту. Там он снова повторил систему с коробом - устанавливал короб, набрасывал в него снег и ждал, пока тот затвердеет и утрамбуется. А, чтобы каждый раз не подниматься на высоту нескольких метров с лопатой, полной снега, он проложил мостик к крыше дома и носил снег уже оттуда.

- На последний шар сын собирал внизу снег в мешки с помощью детской лопаточки, а я поднимал его наверх на веревках, - делится Булатов. - Наконец, все получилось, оставалась самая ответственная часть - придать каждой части снеговика форму шара, и, главное, поставить нос - настоящую морковку!

На высоту снег пришлось поднимать в мешках Фото: скриншот с видео

СНЕГОВИКА НАЗВАЛИ “ЛАЙК”

В итоге, снеговик получился красавчиком! Эх, был бы ГОСТ на снеговиков, этот парень бы точно ему соответствовал! Симпатяге даже дали имя - Лайк. “Рост” Лайка - 7-8 метров. Строили снежного гиганта три недели - сил пришлось потратить очень много, зато теперь участок Булатовых - самый узнаваемый в округе.

Главная гордость Лайка - нос из настоящей морковки! Фото: скриншот с видео

- К нам на экскурсию ходят и дети, и взрослые, и целые детские сады, - улыбается Михаил. - Фотографируются, улыбаются.

- Деньги за фото не берете? - смеемся.

- Нет, вы что. Нам это только в радость! Кстати, Лайк простоит еще буквально пару дней, потом начнется оттепель и он, скорее всего, начнет заваливаться и таять. Так что, если кто-то хочет сфотографироваться, приезжайте - наш дом видно издалека!