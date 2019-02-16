«Зимняя акустика» без гитар: «Чайфы» потеряли инструменты на гастролях в Москве

Свердловская группа «Чайф» колесит по стране с традиционным ежегодным туром «Зимняя акустика». После концерта в Москве музыканты в полном составе вернулись на самолете в Екатеринбург.

Багаж с инструментами, по всей видимости, застрял в столичном аэропорте Шереметьево. Такой курьез с музыкантами за 25 лет поездок с «Зимней акустикой» случается впервые.

- Гитары Шахрина и Бегунова не прилетели в Екатеринбург. Есть версия, что грузчики в Шереметьево фотографируются и играют на них во время перерывов. А вы что думаете? — написали «Чайфы» на своей странице в Facebook.

Владимир Шахрин не знает, где его инструментФото: Алексей БУЛАТОВ

Информацию подтвердила «Комсомолке» пресс-секретарь группы Марина Залогина.

- Музыканты вернулись в Екатеринбург сегодня, а гитар нет. Как так вышло – непонятно. Будем выяснить. Такое действительно впервые за долгие годы, - говорит Марина.

Отметим, что следующие столичные гастроли группы «Чайф» намечены на июнь.