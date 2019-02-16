«Зимняя акустика» без гитар: «Чайфы» потеряли инструменты на гастролях в Москве
Свердловская группа «Чайф» колесит по стране с традиционным ежегодным туром «Зимняя акустика». После концерта в Москве музыканты в полном составе вернулись на самолете в Екатеринбург.
Багаж с инструментами, по всей видимости, застрял в столичном аэропорте Шереметьево. Такой курьез с музыкантами за 25 лет поездок с «Зимней акустикой» случается впервые.
- Гитары Шахрина и Бегунова не прилетели в Екатеринбург. Есть версия, что грузчики в Шереметьево фотографируются и играют на них во время перерывов. А вы что думаете? — написали «Чайфы» на своей странице в Facebook.
Владимир Шахрин не знает, где его инструментФото: Алексей БУЛАТОВ
Информацию подтвердила «Комсомолке» пресс-секретарь группы Марина Залогина.
- Музыканты вернулись в Екатеринбург сегодня, а гитар нет. Как так вышло – непонятно. Будем выяснить. Такое действительно впервые за долгие годы, - говорит Марина.
Отметим, что следующие столичные гастроли группы «Чайф» намечены на июнь.
ИСТОЧНИК KP.RU