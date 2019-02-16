2019-02-16T18:08:49+03:00
Спорт

«Золото» взяли наши: Екатеринбург принял ЧМ по скоростному спуску на коньках

В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов
Лев Истомин
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Участники набирали скорость до 70 км в часУчастники набирали скорость до 70 км в часФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбург в субботу принял этап Чемпионата мира по скоростному спуску на коньках ATSX250.

Спортсмены приехали из 11 стран мира Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спортсмены приехали из 11 стран мираФото: Алексей БУЛАТОВ

В зрелищных соревнованиях приняли участие 60 спортсменов-экстремалов из 11 стран со всего мира. Почти все из них – мужчины, компанию которым составило несколько девушек.

Участники показали невероятные акробатические трюки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участники показали невероятные акробатические трюкиФото: Алексей БУЛАТОВ

Участники соревнований брали разгон с многометрового возвышения, сопровождая прохождение трассы акробатическими трюками, а также покоряя трамплины.

Этап прошел на Уктусе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этап прошел на УктусеФото: Алексей БУЛАТОВ

На спуске участники набирали скорость 70 километров в час, преодолевая крутые повороты и подъемы.

Спуск для безопасности огородили бордюрами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спуск для безопасности огородили бордюрамиФото: Алексей БУЛАТОВ

На Уктусе в выходной день собрались спортсмены из России, Франции, Германии, США, Канады, Австрии и Швейцарии.

- Это очень зрелищно, огромная скорость, крутой спуск. Эти соревнования не для всех, сегодня здесь собрались лучшие, - рассказывает зритель Алексей.

В зрелищных гонках победу одержали Денис Новожилов и Виктория Сенотрусова.

Не все удавалось сохранить равновесие Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не все удавалось сохранить равновесиеФото: Алексей БУЛАТОВ

Подробный фотоотчет невероятных соревнований мирового уровня смотрите тут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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