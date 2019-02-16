«Золото» взяли наши: Екатеринбург принял ЧМ по скоростному спуску на коньках
Екатеринбург в субботу принял этап Чемпионата мира по скоростному спуску на коньках ATSX250.
Спортсмены приехали из 11 стран мираФото: Алексей БУЛАТОВ
В зрелищных соревнованиях приняли участие 60 спортсменов-экстремалов из 11 стран со всего мира. Почти все из них – мужчины, компанию которым составило несколько девушек.
Участники показали невероятные акробатические трюкиФото: Алексей БУЛАТОВ
Участники соревнований брали разгон с многометрового возвышения, сопровождая прохождение трассы акробатическими трюками, а также покоряя трамплины.
Этап прошел на УктусеФото: Алексей БУЛАТОВ
На спуске участники набирали скорость 70 километров в час, преодолевая крутые повороты и подъемы.
Спуск для безопасности огородили бордюрамиФото: Алексей БУЛАТОВ
На Уктусе в выходной день собрались спортсмены из России, Франции, Германии, США, Канады, Австрии и Швейцарии.
- Это очень зрелищно, огромная скорость, крутой спуск. Эти соревнования не для всех, сегодня здесь собрались лучшие, - рассказывает зритель Алексей.
В зрелищных гонках победу одержали Денис Новожилов и Виктория Сенотрусова.
Не все удавалось сохранить равновесиеФото: Алексей БУЛАТОВ
Подробный фотоотчет невероятных соревнований мирового уровня смотрите тут.
ИСТОЧНИК KP.RU