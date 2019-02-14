Автобусы будут ездить быстрее: в Екатеринбурге установили умные светофоры

В Екатеринбурге на четырех перекрестках установили «умные» светофоры, которые пропускают общественный транспорт в приоритетном режиме. Находятся они на перекрестках улиц Готвальда-Опалихинская, Крауля-Заводская, Академика Бардина-Чкалова, Амундсена-Краснолесья.

- Данная система была создана после чемпионата мира. Проект мы взяли с Москвы. Программа Транс-Навигаци, они сделали первый «пилотник» еще два года назад, всего в Москве было установлено около 14 таких светофоров, - говорит Владимир Галаков, начальник отдела организации дорожного движения, комитета по транспорту мэрии Екатеринбурга.

Пока светофоры работают в тестовом режиме. Если в поле зрения камер попадают автобусы или троллейбусы, светофор продлевает зеленый свет. В случае если общественный транспорт приближается уже на «красный», то «укорачивается» поперечное движение.

- Светофор оборудован специальной связью. По ней весь общественный транспорт передает свое местоположение, с помощью чего программа может определить, за сколько времени тот подъедет к стоп-линии, - объясняет чальник отдела автоматизированной системы дорожного движения Александр Разумов. – Программа автоматически строит прогноз приближения транспорта и подстраивает фазу зеленого сигнала светофора, для того чтобы автобус проехал без задержек. Это касается всего муниципального транспорта.

Пропускную способность после установки техники оценили в 90%. Остальные 10% зависят от человеческого фактора. В дальнейшем планируется обустроить умными светофорами 40 перекрестков, но где именно будут они находиться, пока неизвестно.

- Каждый перекресток индивидуален, со своим пропускным режимом и количеством полос, - продолжает Разумов. – Сейчас проект проходит доработку. Нужно узнать необходимые затраты, на это потребуется пару месяцев. После проведения полной оценки данных, будут установлены дополнительные светофоры.