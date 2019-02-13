«Идет выемка документов»: в Свердловской области ФСБ и налоговая служба устроили обыски на сельскохозяйственных предприятиях

На крупные сельскохозяйственные предприятия Свердловской области сегодня нагрянули сотрудники ФСБ и Федеральной налоговой службы. Они устроили обыски.

– Проверка проводится в связи с тем, что возможно нарушение налогового законодательства, – подтвердили в региональном управлении ФНС России. – Налоговые органы участвуют в работе совместно с представителями ФСБ. Это проходит в рамках обеления рынка сельхозтоваропроизводителей и переработчиков. Это не такая проверка, где мы пришли и сели на два месяца документы проверять – тут действительно идет выемка документов.

Как уточняют в налоговой службе, проверка на предприятиях идет выборочно. То же самое сегодня, кстати, проходит еще в 12 регионах страны – в Тамбовской, Воронежской, Московской, Челябинской, Саратовской, Пензенской, Ленинградской, Белгородской, Липецкой областях, в Мордовии, Санкт-Петербурге и Москве.