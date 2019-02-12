В Екатеринбурге двух школьниц избили за ограбление наркоторговцев

В одном из самых криминальных микрорайонов Екатеринбурга – ЖБИ избили двух школьниц из города-спутника Березовского. Девушек уличили в краже денег и товара у наркоторговцев, у которых те подрабатывали закладчиками. В качестве наказания 17-летнюю Алину и 16-летнюю Регину (имена детей изменены – прим.ред.) унижали и оскорбляли под объективами камер, а вдобавок еще и распылили на лица акриловую краску из баллончика.

Фрагмент видео, которое выложили в социальных сетях. Фото: скриншот

По словам вице-президента фонда «Город без наркотиков» Тимофея Жукова, это типичный пример того, что бывает с теми, кто пытается выйти из преступного бизнеса или попытается обокрасть своих работодателей.

- Этим двум еще повезло: синяки, со временем, сойдут и краска с лица сотрется, но есть и те, которых избивают до потери сознания, отрубают пальцы, наносят непоправимые увечья или раздевают догола на морозе. Чудовищное насилие, - написал Жуков на своей странице «ВКонтакте».

Теперь обидчиков школьниц ищет полиция, но возможно им самим грозит уголовная ответственность. Фото: соцсети

Нам удалось связаться с Алиной и узнать, что сегодня она приехала в Екатеринбург для дачи показаний в отделе по борьбе с наркотиками. Свою причастность к торговле синтетикой она отрицает. Друзья школьниц также заявляют, что не знали о возможной подработке подружек.

- Мы гуляли по ЖБИ, и внезапно на нас напала толпа людей, мы их раньше не видели. Они обвинили нас в краже наркотиков, но я до сих пор не понимаю, о чем идет речь, - резюмировала одна из пострадавших.

Одного из нападавших уже отправили в СИЗО. Фото: соцсети

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области заявили, что уже занимаются расследованием инцидента.

- Появившиеся ролики мы выявили в ходе мониторинга и ознакомили их с руководство подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД области. По данному факту начата проверка, - рассказал «Комсомолке» официальный представитель главка Валерий Горелых. – В Березовский уже выехала и работает группа оперуполномоченных, которые устанавливают личности участников видеоклипа. Кроме того отмечу, что 4 февраля сыщики территориального ОВД задержали и арестовали одного из участников вышеупомянутой преступной группы. В настоящее время он «отдыхает» на известном екатеринбургском курорте под названием СИЗО на Репина, 4. Это местный житель 1989 г.р официально не работающий. Взяли его с крупной партией наркотиков, порядка 200 грамм синтетической отравы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Личности его соучастников выясняются, работа по изобличению наркоторговцев продолжается.