«Это нарушает Конституцию»: в Екатеринбурге после карантина здоровых детей не пускают в школы

В Екатеринбурге с понедельника отменили карантин по простудным заболеваниям, потому что ситуация наконец-то улучшилась и болеть в городе стали меньше.

Однако в первый же учебный день школьники и их родители столкнулись с неожиданной проблемой: непривитых от гриппа и кори детей перестали пускать в школы. Мол, вдруг болеете и остальных заразите.

С утра в коридорах мэрии звучат детские голосаФото: Алексей БУЛАТОВ

Возмущенные родители, поняв, что с руководством школ спорить бесполезно – директора люди подневольные, отправились прямо в мэрию Екатеринбурга, да еще и вместе с детьми – а куда их девать?

В итоге к обеду в администрации у кабинета Департамента образования скопилось десятки недовольных екатеринбуржцев, которые утверждали, что постановление Главы Екатеринбурга Александра Высокинского о запрете посещать уроки непривитым детям, прямо противоречит Конституции.

На вопросы горожан ответила глава департамента образования города Екатерина СибирцеваФото: Алексей БУЛАТОВ

- Моих детей не пускают в детский сад № 143, потому что нет прививки от гриппа. В школу также не пускают. Мой сын второклассник и у него нет прививки от гриппа. Он сидит дома, - возмущается одна из родительниц.

- У меня трое детей. Старший в 11 классе, дочка в 8 классе. Дочь уже не пустили на уроки в 176 школу. Младший сын должен с завтрашнего дня пойти в детсад №103, но он не допущен из-за отсутствия прививки от кори, - говорит жительница города Надежда Деревскова.

Родителям просто некуда деть малышейФото: Алексей БУЛАТОВ

Если даже дети не посещают школы, то для них должно быть организовано дистанционное обучение. Но родителям никто не прояснил ситуацию, как именно это будет организовано.

- Задания через систему «Сетевой город» неэффективны. В итоге учебный процесс ложится на плечи родителей, - утверждает Надежда.

- Дом, где мы живем, находится в 8 километрах от Екатеринбурга. Мой сын учится в школе № 100. Учиться через сайт «Сетевой город» мои дети не могут, потому что там нет никакого интернет- провайдера. У 47 семей там нет возможности делать уроки через интернет. Любой обязан иметь компьютер. Выходит дискриминация. Мы многодетная семья и ни у всех есть возможность купить компьютер, - отметил Григорий Гарипов.

Постановление главы города довело людей до мэрииФото: Алексей БУЛАТОВ

В департаменте образования «Комсомолке» ответили, что будут работать отдельно по каждому случаю.

- Мы являемся лишь исполнителями этих ограничительных мероприятий. Исполняем лишь постановление главы города, - уточнили в ведомстве.

Теперь родители намерены обратиться с жалобой в городскую прокуратуру.