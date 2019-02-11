Корпоративное донорство спасает жизни

Современная медицина достигла больших высот и позволяет быстро проводить сложные операции. Но даже это не является гарантией спасения жизни пациента, если у врачей не хватит крови для переливания. Помочь поддержать необходимые запасы на Станции переливания крови может только донор.

Рано утром 7 февраля в офисе «Газпром нефти» в Екатеринбурге развернулся мобильный пункт по сдаче крови. Более 60 сотрудников компании пришли сдать кровь, чтобы поддержать или спасти чью-то жизнь. Среди них оказались и те, кто участвуют в донорстве в течение более 10 лет.

ДОНОРСТВО КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

— Даже не помню, сколько раз сдавала кровь, но точно больше пятнадцати. Впервые я на это решилась, когда дочке нашего сотрудника понадобилась кровь для переливания. Попробовала и поняла, что это не так уж и страшно. Кроме того, у меня всегда есть пример – моя бабушка, которая является почетным донором. Поэтому вопроса быть донором или нет – у меня никогда не возникало. Я понимаю, что донорство накладывает ответственность, я веду здоровый образ жизни, слежу за питанием, занимаюсь спортом. Особой подготовке к процедуре донорства у меня нет. Во время сдачи крови не думаешь о себе и своих ощущениях, главное – это осознание того, что твоя кровь может спасти кого-то, — уверена волонтер Мария Калганова.

Мария Калганова сдает кровь больше 15 разФото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи Службы крови замечают, что процесс сдачи крови для доноров быстрый и очень простой. Доноры заполняют анкеты, сдают экспресс-анализ крови из пальца и, если нет противопоказаний, — отправляются пить сладкий чай с печеньем. Это нужно, чтобы организм легче переносил отбор крови, ведь за одну процедуру он отдает ее до 450 миллилитров.

Врачи отмечают, что процесс сдачи крови для доноров быстрый и простойФото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме уже опытных доноров в пункт сдачи крови приходят и новички. Среди них волонтер Дмитрий Болгов.

— Сдаю кровь впервые. У моих коллег уже есть опыт и я подумал, что, если могут они, то могу и я. Донорство не просто механический процесс, ты отдаешь частицу себя для спасения жизни другого, абсолютно незнакомого тебе человека. Есть распространенная формула, что четыре сдачи крови приравниваются к одной спасенной жизни. Если для этого нужно регулярно сдавать кровь, то я готов. Тем более, что по ощущениям сдавать кровь не тяжело. По крайней мере, я себя чувствую отлично и готов вернуться на рабочее место, — поделился Дмитрий Болгов.

Дмитрий Болгов впервые стал доноромФото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в офисе «Газпром нефти» волонтерская акция «День донора» проходит три раза в год. На этот раз медики собрали около 26 литров крови. За прошедший год более 200 сотрудников сети АЗС «Газпромнефть», «Газпромнефть-Региональных продаж», «Газпромнефть-Корпоративных продаж», «Газпромнефть-Транспорта», «Газпромнефть-Терминал», «Газпромнефть Бизнес-сервис», «Газпромнефть-Аэро», «ИТСК» приняли участие в донорских акциях.

— Донорство – это одно из наших ключевых направлений корпоративного волонтерства . Количество участников донорских акций постоянно растет. Поэтому мы проводим Донорские дни на территории офиса. Каждый раз к мобильному пункту переливания крови выстаивается очередь желающих. Приятно, что благая инициатива вызывает такой живой отклик, - отметил руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в Уральском регионе Алексей Табалаев.

Предприятие вошло в тройку крупнейших организаций Екатеринбурга, наиболее активно поддерживающих донорское движение в городе.

«Станция переливания крови ФМБА в Екатеринбурге» отметила «Газпром нефть» Благодарственным письмомФото: Алексей БУЛАТОВ

- Работники компании вместе с руководством делают очень большое и важное дело. За прошлый год сотрудники компании сдали более 60 литров крови, которую впоследствии получили около 120 человек. То есть благодаря донорской крови эти больные смогли встать с больничной постели. Мы благодарим всех сотрудников «Газпром нефти». Хотелось бы, что бы компаний, где поддерживается корпоративное донорство, было больше. Тогда проблема наличия крови в Екатеринбурге была бы решена, - поделилась главный врач ФБГУЗ «Станция переливания крови ФМБА России в Екатеринбурге» Марина Смирнова.

КАК СТАТЬ ДОНОРОМ КРОВИ

Донором стать достаточно просто. При отсутствии противопоказаний сдавать кровь можно несколько раз в год: женщины могут это делать 4 раза в год, мужчины – 5.

— Донорское поле очень подвижное: люди переезжают, болеют. Чтобы банк крови постоянно пополнялся, на их место должны приходить другие. Поэтому доноров должно быть много. Для многих это становится образом жизни. Донор — человек здоровый, активный и ответственный, который готов прийти на выручку в нужный момент. Ведь при необходимости мы можем обратиться к нашим регулярным донорам в любой момент, и они приезжают, так как знают, что это вопрос жизни и смерти, — отмечает Марина Смирнова.

Став донором однажды, люди чаще решаются на регулярное донорствоФото: Алексей БУЛАТОВ

По словам врачей донорство имеет положительный эффект не только в плане спасения жизней пациентов, но и для тех, кто сдает кровь. Во-первых, это контроль здоровья со стороны врачей, а также мотивация к здоровому образу жизни. Кроме того, медики отмечают, что регулярная сдача крови приводит к постоянному обмену клеток крови, что позволяет донору сохранять молодость и красоту, а заодно учит организм быстрее справляться с кровотечениями и другими стрессовыми ситуациями.

На Станции переливания крови всегда нуждаются в волонтерахФото: Алексей БУЛАТОВ

Информация о донорстве есть на сайте yadonor.ru. Сдать кровь можно в любой день недели на Станции переливания крови (ул. Соликамская, 6).