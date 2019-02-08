2019-02-08T10:46:39+03:00
Здоровье

Вертолет садили наугад: в Екатеринбург доставили отравившегося двухлетнего ребенка

Ночной полет санитарной авиации состоялся впервые в истории области
Павел ПИВОВАРОВ
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Малыша перевезли успешно. ФОТО: департамент информационной политики губернатораМалыша перевезли успешно. ФОТО: департамент информационной политики губернатора
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Минувшей ночью врачи доставили в Областную детскую клиническую больницу отравившегося двухлетнего малыша. Ребенка экстренно транспортировали из Серова в Екатеринбург на вертолете.

Пилотам пришлось взлетать в кромешной темноте и лететь без привычных ориентиров. Пока медики летели из Екатеринбурга в Серов, руководство городской больницы в спешном порядке, закупали специальные прожекторы и подогнали к вертолетной площадке спецмашины с мигалками.

Таким образом, они хотели улучшить условия для пилота.

- Вертолет садили в Серове поздним вечером – для спасения двухлетнего ребенка, получившим бытовое отравление, - рассказал пресс-секретарь Серовской городской больницы Олег Романов, - Уникальность полета в том, что впервые в истории Свердловской области вертолет летел в темное время суток.

В итоге мальчик перенес полет хорошо.

- Состояние здоровья ребенка удовлетворительное. Жизни малыша ничего не угрожает, - прокомментировал «Комсомолке» пресс-секретарь свердловского Минздрава Константин Шестаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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