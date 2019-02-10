Захар Прилепин в Екатеринбурге: всех на заводы и на фронт!

Захар Прилепин – нечастый гость в Екатеринбурге. Совсем недавно один из самых востребованных отечественных писателей вошел в руководство МХАТ им. Горького по литературной части.

Поэтому долгожданная встреча стала настоящим подарком для уральских ценителей таланта Прилепина. Днем гость проехался по городу, заглянув в небоскреб «Высоцкий» и на «малую родину» поэта Бориса Рыжего – на Вторчермет, а вечером пришел в библиотеку.

Общение с автором романов «Санькя» и «Обитель» проходило в режиме вопроса – ответа. Предлагаем самые интересные моменты.

О Ройзмане и тюрьме

- Ваш бывший мэр Евгений Ройзман говорит о том, что каждый человек хотя бы сколько-нибудь должен посидеть в тюрьме? Поверьте мне, если бы Ройзман сам не отбывал за решеткой, то он бы такого не говорил. Не надо акцентировать свой личный опыт ни на чем. То, что контингент из сидельцев высоко ценит мои книги, - это самый большой комплимент, если честно.

Писатель занимает активную общественную позициюФото: Алексей БУЛАТОВ

Про современное общество и свои книги

- Сейчас люди разленились. Надо всех на заводы и на фронт! Чтобы вкусили настоящей жизни. У меня нет взаимоотношений с моими персонажами. Когда книги берешь свои начинает казаться, что еще юн. В свои взрослые тексты лучше не лезть с детскими мыслями.

Есенин и Донбасс - главные темы

В настоящий момент я работаю над двумя книгами. Первая из них это биография поэта Есенина. Хочу написать о уроженце Рязанщины по-новому, так как еще никто не писал.

Друг поэта, стихотворец Мариенгоф у меня в книге предстанет во всей красе. Представьте себе, Есенин не с одной женщиной не жил столько лет как с Мариенгофом. Через два месяца допишу эту книгу.

Вообще я могу показаться жутким неряхой. У меня бывает, лежат 150 раскрытых книг на полу.

Также работаю над книгой о Донбассе и военных действиях в Луганске и Донецке. Она называется «Кто войдет в ад?».

Хочу отметить, что в наше время литература, к сожалению, это муки менеджера среднего звена. Другое дело сочинять книги в СССР. Никогда в истории писатель обладал не таким статусом как в Советском союзе. Они покупали квартиры в Москве. Причем в центре. Кстати, когда началась Великая Отечественная война, писатели пошли служить, а артистов в Ташкент отправили. Сказали: отрабатывайте денежки свои.

После встречи «Комсомолке» удалось пообщаться с лауреатом многих литературных премий наедине.

Захар Прилепин написал несколько романов, которые стали бестселлерамиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Есть ли вещи, которые вас сильно беспокоят?

- Сегодня в мире идет порядка 40 - 60 войн. Нам в Европе говорят о ценности человеческой жизни. Но при этом 90% из них развязали сами европейцы. Однако есть слащавые писатели, которые поддерживают эту игру.

- Одной из легенд Екатеринбурга является поэт Борис Рыжий. Вы очень любите его творчество. У нас в городе, к примеру, даже мемориальной таблички на доме, где он жил, нет. Как думает, нужен ли памятник Рыжему в нашем городе?

- Да, я бы поставил екатеринбургскому поэту Борису Рыжему с десяток памятников по всей стране. Везде, где это возможно. Екатеринбург богат на таланты. Могут сказать: а почему не мне? Мы же его знали. Для меня Рыжий – это полубог. После Бродского и Юрия Кузнецова это один из крупнейших поэтов жизни. У него вечность впереди.

Рыжий говорил об оправдании мира. Великое значение русской литературы состоит в том, как они нисходили с земли. И поздний Есенин, и поздний Маяковский, и поздний Пушкин, и поздний Рыжий – это всеприятие. Поэт понимает, что приносит себя в жертву.

На встречу с автором пришли сотни человекФото: Алексей БУЛАТОВ

- Недавно депутат Екатеринбургской Думы Елена Дерягина заявила о том, что нужно отменить бесплатное питание для детей начальной школы. На ваш взгляд, почему чиновники забывают о роли и влиянии паблик-пространства?

- Многие чиновники видят это и у них есть профессиональное умение говорить, при этом, не говоря ни о чем. У десятков тысяч чиновников. Если бы наши чиновники говорили все из того, что делают, мы бы ужаснулись. Мы бы раскрыли глаза и упали бы в обморок. Хочу, чтобы все чиновники были искренними. Сообщали нам все, что они хотят делать. А вообще я против отмены бесплатного питания для детей. Дерягину сейчас уволят и осудят, наверное. У меня есть дочка маленькая, которая учится в начальной школе. Перед тем, как я уехал, она мне рассказывала: «Папа, второе я съела, а вот супчик не стала». Затем она идет на танцы. Без перекуса в школе ей бы было нехорошо.