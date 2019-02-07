В Екатеринбурге студент пришел на пару в костюме кота ради зачета

На что только не идут юные студенты, чтобы получить зачет или сдать экзамен. Вот и в Уральском государственном архитектурном университете учащиеся решили учесть любовь преподавателя права Надежды Солоповой к кошкам. Один из студентов так сильно хотел получить заветную запись в зачетке, что пришел на пару в ростовом костюме рыжего кота.

Видео было сделано еще в прошлом мае, но только сегодня оно облетело Рунет и стало обсуждаемым по всей стране.

Увидев рыжего котика Надежда Саввична обрадовалась и растрогалась. Женщина похвалила студента и оценила его старания.

- Пожизненная сдача! Пожизненная! — воскликнула женщина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/690546" frameborder="0"></iframe> Котик сдает зачем в Уральском государственном архитектурном университете.Видео: группа «ВКонтакте» «Надежда Савична и ее рыбы»Олег Галимов

Студенты Надежды Саввичны давно знают о ее неравнодушии к милым домашним питомцам и стараются соответствовать ее интересам. Для этого они покупают тетради и ручки с кошками, а девушки часто надевают ободки ушки.

- Надежда Саввична очень лояльный преподаватель, - делится студентка София. – Слушать ее очень интересно, а все эти шутки про котов - это просто стендап, чтобы студенты не заснули. Все таки это лекционный предмет сам по себе довольно занудный. В итоге зачет получают и мальчики и девочки. С кошками и без.

Студентки перед очередной лекцией. Фото: группа «ВКонтакте» «Надежда Савична и ее рыбы»

Студенты так полюбили готовиться к парам, что создали «ВКонтакте» группу «Надежда Савична и ее рыбы».

- Шутки про котов были, майки с котами тоже были, моя одногруппница надевала свитер с котиками на экзамен, а в ее конспектах на полях было нарисовано много котов, - вспоминает студентка Никодима. - Так же в обиходе чехлы на телефоны, ручки, обложки тетрадей, все, разумеется с котами.

Боевая готовность к зачету. Фото: группа «ВКонтакте» «Надежда Савична и ее рыбы»

Кто-то даже берет с собой на лекции кошек. Фото: группа «ВКонтакте» «Надежда Савична и ее рыбы»

СПРАВКА «КП»

Надежда Саввична Солопова преподает политологию, правоведение, право, патентоведение и авторское право. Она кандидат философских наук, профессор.