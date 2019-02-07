2019-02-07T12:14:56+03:00
Здоровье

Жителям Екатеринбурга расскажут о правильном лечении катаракты

Хорошее зрение в любом возрасте – это норма
Лев Истомин
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При снижении зрения после постановки диагноза «катаракта» медлить с операцией крайне нежелательно. Фото: предоставлено клиникойПри снижении зрения после постановки диагноза «катаракта» медлить с операцией крайне нежелательно. Фото: предоставлено клиникой
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У многих людей с возрастом снижается зрение. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются после 50 лет, списывая ее на возрастные изменения в организме. Однако специалисты утверждают, что видеть хорошо – это норма для человека в любом возрасте.

Одной из распространенных причин падения зрения – катаракта. Это болезнь, при которой хрусталик глаза теряет прозрачность. Катаракта является одной из причин, ведущих к слепоте в пожилом возрасте.

- Единственный способ улучшить зрение – операция по удалению катаракты и замене хрусталика на искусственный. Распространено ошибочное мнение, что нельзя удалять катаракту слишком рано, стоит ждать ее «созревания». Это не так, операции по удалению катаракты возможны на любой стадии ее развития, но откладывать их надолго не стоит, потому что при отсутствии лечения катаракта провоцирует развитие осложнений, - говорят специалисты.

Врач Клиники микрохирургии «Глаз» имени Святослава Федорова Анна Анатольевна Садреева. Фото: предоставлено клиникой

Врач Клиники микрохирургии «Глаз» имени Святослава Федорова Анна Анатольевна Садреева. Фото: предоставлено клиникой

Врач Клиники микрохирургии «Глаз» имени Святослава Федорова Анна Анатольевна Садреева расскажет жителям Екатеринбурга о том, когда и где можно удалить катаракту. Здесь же можно будет пройти экспресс-диагностику остроты зрения и внутриглазного давления бесконтактным способом. Лекция и диагностика – абсолютно бесплатны.

Тем, у кого будут выявлены отклонения, специалисты клиники предоставят возможность пройти полное обследование по льготной цене.

Встреча состоится 13 февраля в 12 часов в Екатеринбурге по адресу: улица Николая Никонова, 18. Для участия нужно заранее зарегистрироваться по телефону: 270-00-30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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