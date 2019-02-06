Меньше курицы, больше яблок: как меняется продуктовая корзина уральцев из-за роста цен

Знакомая всем ситуация - заходишь в магазин, покупаешь самое необходимое: молоко, хлеб, яйца, сметану, картошку, курицу. И тысячи рублей как ни бывало. Что купил? По факту - ничего. В этом наборе нет даже фруктов или овощей, которые медики так настоятельно советуют есть в сезон гриппа и ОРВИ. И ведь цены на продукты ниже не становятся.

И ЛЬГОТЫ НЕ ПОМОГЛИ

По идее из-за роста НДС (налог на добавленную стоимость с 1 января поднялся с 18 до 20 %. Платят его продавцы товаров и услуг, изначально закладывая в стоимость. - Прим. ред.) привычная еда не должна подорожать - многое входит в список социально значимых продуктов, которые облагаются налогом по льготной ставке 10 %. Хлеб, мясо, курица, молоко, яйца, мука, рис, гречка, пшено, картошка, капуста, макароны, некоторые фрукты и даже мороженое. Повышение НДС на эту категорию не распространяется.

- Рост цен обусловлен не только ростом налога. В прошлом году значительно повысились цены на горючее. Топливная составляющая присутствует почти в каждом компоненте товара, - объясняет Татьяна Ларина, председатель экспертного совета по отраслевому ценообразованию Национального союза мясопереработчиков. - Меняются тарифы на коммунальные платежи, стоимость упаковки. Поэтому часть поставщиков могли вести переговоры с торговыми сетями еще в ноябре-декабре. И если их доводы были убедительными, магазины вполне могли повысить цены.

По данным Свердловскстата, только за последние несколько месяцев на Урале подорожали пшено, сахар-песок, яйца куриные, куры охлажденные и мороженые.

Фото: КП.ру

ЕСТЬ ВЕДЬ ЧТО-ТО НАДО

Мы сравнили средние цены на продукты за сентябрь 2018 года и цены на начало 2019 года, опубликованные Свердловскстатом. Больше всего подорожала кура - на 12 рублей, масло сливочное - почти на 7 рублей, яйца - на 10 рублей, сахар - на 4,5 рубля. Но замечают ли покупатели, что сумма в чеке стала больше?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы отправились в ближайший продуктовый магазин. Задаю этот вопрос девушке, которая у холодильника внимательно читает этикету от йогурта. Студентка Ксения отвечает, что раньше покупала для перекуса бутылочку йогурта каждый день, а теперь растягивает ее на два дня.

- Все подорожало, не только молочные продукты, особенно яйцо дорогое стало, рыба. Я готовлю на всю семью, но теперь мне приходится экономить, - переживает Нинель Пенкина.

- Курица весной была дешевле 100 рублей, сейчас уже 160. Но ведь все равно покупаем, есть-то что-то надо. Хотя это слишком дорого, учитывая, сколько в области птицефабрик, - подключается к нашему разговору покупательница Ирина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/690324" frameborder="0"></iframe> Опрос: а вы заметили рост цен на продукты?.Алексей БУЛАТОВ

- Теперь ходим за продуктами, только когда уже все съели, про запас перестали брать, - вздыхает Вера Николаевна, которая пришла в магазин вместе с внучкой за детскими творожками.

Иду в другой отдел. Замечаю, что с полок почти не берут пшенку, эта крупа, между прочим, к началу года подорожала на 15 рублей и стоит 67 рублей за килограмм. Зато в отделе «Овощи и фрукты» ценники практически не менялись. Разве что картофель, лук на пару рублей стали дороже, а вот капуста, вместо прежней цены в 17 рублей, продается за 25 рублей. Те же яблоки сезонные как были 59,99, так и остались.

Колебание цен заметили не все покупатели.

Фото: КП.ру

- В магазин захожу мимоходом с работы и внимания не обращаю на цену, знаю, что по желтым или красным ценникам дешевле, вот это и беру, - говорит мне Владислав и берет с полки консервированную гречу с мясом.

Такая консерва нынче стоит 28 рублей за 340 граммов. Кстати, говядина, подорожала в 2019-м всего лишь на рубль - до 367 рублей за килограмм, а вот греча - с 56 рублей до 61 рубля.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ - ЭТО «ХИТРЫЙ РЫНОК»

Константин ЮРЧЕНКО, кандидат экономических наук, доцент УрГЭУ

Такое повышение цен было ожидаемо. Эксперты прогнозировали его еще в конце прошлого года. Изменилась налоговая нагрузка. Чтобы избежать потерь компании-производители, увеличивают цены здесь и сейчас. Ожидается постепенное ослабление рубля, что приведет к некоторому повышению цен на импортные комплектующие, и это тоже найдет отражение в ценах. Кроме того, дорожает бензин, а транспортные расходы закладывают в себестоимость любого продукта. Увеличение издержек производителей неизбежно будет сказываться на розничных ценах. На этом фоне статистика показывает некоторое увеличение номинальной заработной платы екатеринбуржцев, но за темпом инфляции она не успевает. В этой ситуации люди в первую очередь будут отказываться вовсе не от продуктов питания, а от услуг. Мы наблюдаем, что сократилась посещаемость торгово-развлекательных комплексов, люди стали экономить на отпуске, на подарках. А продукты питания - это «хитрый рынок». Люди отказаться от них не могут, поэтому начинают экономить.