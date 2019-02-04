Мисс студенчества: читатели «Комсомолки» выбрали лучшую уральскую студентку

По случаю Татьяниного дня — праздника российских студентов — «Комсомолка» вместе с уральскими вузами провела конкурс «Кто в учебе всех милее».

Читатели активно голосовали за студенток и отдали 32 343 голоса. Спасибо! Этот конкурс стартовал на сайте «Комсомольская правда-Екатеринбург» 22 января, и за две недели вы определили, кто «в учебе всех милее». Участницами онлайн-конкурса стали 25 студенток уральских вузов. Пришло время подвести итоги и назвать имя победительницы!

Наибольшее число голосов набрала студентка из Уральского государственного медицинского университета Анна Канторович — 7495 голосов. Анне 20 лет, она учится на фармацевтическом факультете и является стипендиаткой Правительства РФ.

- Мне очень нравится быть студенткой, жизнь в вузе такая насыщенная! Кроме учебы в любимом университете я занимаюсь на курсах английского, рисую. Но чаще всего зимой в свободное время я катаюсь на сноуборде! Кажется, у меня это уже неплохо получается, — рассказывает о себе Анна.

Девушка готовится стать врачом. Фото: страница победительницы в соцсетях

Победительница получит в подарок профессиональную фото-сессию от фотографа «Комсомолки», интервью в газете и на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» (92,3 fm). Кроме того, ее ждут приятные подарки от наших партнеров.

Благодарим всех участниц! Вы еще раз доказали, что уральские студентки — умницы и красавицы.