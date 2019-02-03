За лучший проект реставрации Невьянской башни заплатят 7 миллионов рублей

В Невьянске отремонтируют Наклонную башню Демидовых. В настоящее время Невьянский историко-архитектурный музей ищет компанию, которая проведет экспертизу и разработает проектную документацию. Соответствующее объявление размещено на сайте госзакупок.

Невьянская башня — уникальный памятник архитектуры первой половины XVIII века, является объектом культурного наследия федерального значения. Поэтому в ее ремонте есть тонкости, которые необходимо учитывать проектировщику. Например, проводить работы на башне можно будет только такой фирме, у которой есть лицензия на реставрацию исторических сооружений. За разработку соответствующего проекта заказчик готов заплатить 7 100 000 рублей.

Подрядчику за разработку документации на реставрацию предлагают 7,1 миллионов рублей. Фото: сайт госзакупок

Закупку дорогостоящего проекта планируется выполнить за этот год.

Наклонная башня — символ Невьянска. Она была построена почти 300 лет назад по приказу Акинфия Демидова. Это одно из немногих в мире архитектурных сооружений, построенных с отклонением от вертикали вверху 2,2 метра. Высота башни — 57, 5 метров, толщина стен в нижней части достигает 1,8 метров, а вверху — 32 сантиметра.

Что ни этаж, то легенда. Фото: Невьянский историко-архитектурный музей

— Уникальный памятник промышленной архитектуры первой половины XVIII века. Один из самых загадочных памятников архитектуры, овеянный легендами и преданиями. Главной диковинкой башни являются часы – куранты. Предполагается, что они были привезены Акинфием Демидовым из Англии в 30-х годах XVIII века. В башне что ни этаж, то увлекательная легенда, — рассказывают в Невьянском историко-архитектурном музее.

Полюбоваться Невьянской башней ежегодно приезжают тысячи туристов.