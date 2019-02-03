2019-02-03T15:48:04+03:00
Общество

За лучший проект реставрации Невьянской башни заплатят 7 миллионов рублей

План по ремонту российской Пизанской башни разработают в этом году
Анна КОСНЫРЕВА
Поделиться:
Невьянскую башню будут реставрировать. Фото: Невьянский историко-архитектурный музейНевьянскую башню будут реставрировать. Фото: Невьянский историко-архитектурный музей
Изменить размер текста:

В Невьянске отремонтируют Наклонную башню Демидовых. В настоящее время Невьянский историко-архитектурный музей ищет компанию, которая проведет экспертизу и разработает проектную документацию. Соответствующее объявление размещено на сайте госзакупок.

Невьянская башня — уникальный памятник архитектуры первой половины XVIII века, является объектом культурного наследия федерального значения. Поэтому в ее ремонте есть тонкости, которые необходимо учитывать проектировщику. Например, проводить работы на башне можно будет только такой фирме, у которой есть лицензия на реставрацию исторических сооружений. За разработку соответствующего проекта заказчик готов заплатить 7 100 000 рублей.

Подрядчику за разработку документации на реставрацию предлагают 7,1 миллионов рублей. Фото: сайт госзакупок

Подрядчику за разработку документации на реставрацию предлагают 7,1 миллионов рублей. Фото: сайт госзакупок

Закупку дорогостоящего проекта планируется выполнить за этот год.

Наклонная башня — символ Невьянска. Она была построена почти 300 лет назад по приказу Акинфия Демидова. Это одно из немногих в мире архитектурных сооружений, построенных с отклонением от вертикали вверху 2,2 метра. Высота башни — 57, 5 метров, толщина стен в нижней части достигает 1,8 метров, а вверху — 32 сантиметра.

Что ни этаж, то легенда. Фото: Невьянский историко-архитектурный музей

Что ни этаж, то легенда. Фото: Невьянский историко-архитектурный музей

— Уникальный памятник промышленной архитектуры первой половины XVIII века. Один из самых загадочных памятников архитектуры, овеянный легендами и преданиями. Главной диковинкой башни являются часы – куранты. Предполагается, что они были привезены Акинфием Демидовым из Англии в 30-х годах XVIII века. В башне что ни этаж, то увлекательная легенда, — рассказывают в Невьянском историко-архитектурном музее.

Полюбоваться Невьянской башней ежегодно приезжают тысячи туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Журналист «Комсомолки» официально признан... «сказочником»!
Новелла Александра Гамова «Однажды на зимовье» («Чудеса на фоне вьюги») вошла в «Энциклопедию Сказок Родных Городов», а видео по ней снято с использованием гранта Президента Российской Федерации [видео]
Россия вымирает, Германию захватывают мигранты, Трамп строит стену от пришельцев: чем грозит великое переселение народов. Часть 1
Впервые за 10 лет население России сократилось, сообщил Росстат. На 87 тысяч человек. Теперь нас, россиян, всего 146 миллионов 793 тысячи
Новости 24
Огонь тушили час: на мебельной фабрике в Сысерти горела котельная
«Будьте осторожны!»: свердловский губернатор поймал рыбку
Спасатели полчаса тушили пожар в Магнетитовой шахте Свердловской области
Коммунальные службы ликвидировали аварию у Центрального стадиона Екатеринбурга
Жители двадцати многоэтажек в Екатеринбурге остались без света
На свердловской трассе столкнулись шесть машин
Нижний Тагил готовится к «Лыжне России»
Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман встал на защиту геев и лесбиянок
Житель Краснотурьинска сообщил о бомбе в торговом центре, чтобы отомстить за потерянные 200 рублей
Екатеринбург чистят от снега, но горожане этого не заметили
Свердловские медики: «От переохлаждения спасет хорошее настроение»
Энергетики Екатеринбурга ликвидируют повреждение трубопровода на Синих Камнях
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Приведи друга» для розничных клиентов
В Екатеринбурге запустили автобусы, обслуживающие северную часть отмененного 024 маршрута
На ЕВРАЗ КГОКе вышел на линию новый локомотив НП-1
Конфликт? Общественная палата Екатеринбурга отказалась давать отчет Гордуме
В Екатеринбурге открыли бесплатную школу по подготовке гидов
Врач, коммунальщик или бизнесмен: в Гордуме Екатеринбурга появится новый депутат
На Тюменском тракте столкнулись шесть легковушек и грузовик
В 2020 году на ТВ покажут сериал про «Перевал Дятлова»
Уральские таможенники пресекли нелегальную поставку в Екатеринбург 2000 сигарет
В Североуральске молодую мать, убившую отца-алиментщика, посадили на шесть лет
В первый уик-энд февраля екатеринбуржцев ждет потепление до -10
Осталась лишь половина мест: предварительные итоги записи детей в школы Екатеринбурга
В Серове у завода за 4-миллионный долг арестовали станки и погрузчик
На Урале осудили пьяного водителя, пытавшегося подкупить гаишника за 30 тысяч рублей
Сильное задымление: в Екатеринбурге тушили торговый центр «Карнавал»