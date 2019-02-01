Юрий Лоза: «Я готов написать песню для Евровидения, но только на русском языке!»

Юрий Лоза - личность неординарная. В последнее время певец известен не только своим творчеством, но и едкими высказываниями из разряда «Юрий Гагарин ничего не делал, он лежал». А не так давно Юрий Эдуардович раскритиковал всенародно любимый «Голубой огонек». По мнению музыканта, в нашей стране «искоренили» профессионалов, которые «что-то могут сделать в шоу-бизнесе»…

Но это не самое главное, сегодня Юрий Лоза празднует свое 65-летие. Артист родился 1 февраля 1954 года в Свердловске и прожил здесь до 7 лет. Поэтому журналисты «КП-Екатеринбург» решили поздравить именитого свердловчанина с Днем рождения, а заодно спросить про песню для Евровидения, которую он изъявил желание написать.

- Да, я готов написать песню для Евровидения, - начал бодро Юрий Эдуардович. – Если ко мне обратятся - я «за»! Но на это потребуется определенное время.

- Кто должен в этом году представить Россию? Ходят слухи, что эта честь выпадет Ольге Бузовой.

- Это может быть любой певец, главное – чтобы песня была на русском языке!

- Постойте, но если так, то никто кроме россиян и жителей СНГ не поймет, о чем он поет…

- А они (другие участники Евровидения – прим. ред.) поют на английском! Вот вы понимаете, о чем их песни?! Я – нет. В выступлении должно быть отражение русской культуры и духа.

- Но ведь три года назад от России достойно выступал Сергей Лазарев и с песней на английском занял второе место.

- Мальчик вышел во французском костюме и иностранной песней, а номер ему поставили швейцарцы. Что в нем было русского кроме фамилии?!

После этого вопроса Юрий Эдуардович вспылил и бросил трубку.

СПРАВКА «КП»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/689519" frameborder="0"></iframe> Сергей Лазарев на Евровидении - 2016.Олег Галимов

Юрий Эдуардович Лоза родился 1 февраля 1954 года в Свердловске. До семи лет будущий певец жил в Верхнем Тагиле. А после с родителями переехал в Казахстан. Первая слава пришла к Лозе в начале 80-ых, когда он начал выступать в составе группы «Интеграл». Но уже в 1983 году с музыкантами группы «Примус» Александром Боднарем и Игорем Плехановым записал свой первый альбом «Путешествие в рок-н-ролл». Спустя четыре года после этого, Юрий Лоза начал в сольную карьеру. В1993 году создал собственную студию звукозаписи «Студия Юрия Лозы».