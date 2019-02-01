«Ни в одном зоопарке России их нет»: В Екатеринбурге поселилась необычная семья слепушонков

В Екатеринбургском зоопарке поселилась необычная семья слепушонков. Это такие милые грызуны с большими передними зубами. Ни в одном зоопарке России таких зверьков вы не найдете – Екатеринбург единственный город, где на них можно посмотреть.

Самку с рассудительным характером назвали Зинаида Валентиновна, а веселого самца — Тальпик. Им чуть больше года. У семейной парочки есть детеныши — Чук и Гек. Они попали в зоопарк из частной коллекции и быстро обустроились на новом месте. Сейчас они роют нору и с удовольствием лакомятся бананами.

— Они необыкновенные! Маленькие круглые черные глазки как бусинки, большие зубы, которые торчат наружу, короткие хвостики и шкурка как у крота, — рассказывают в зоопарке. — Слепушата —подземные жители, которым нравится копать ходы и норки. Зверьки наиболее активны утром и вечером, днем они любят отдыхать, но когда не спят, то все время копают, обустраивают жилище, пополняют склад для своих находок и припасов, и, конечно, лакомятся чем-то вкусненьким.

Фото: Екатеринбургский зоопарк

В природе, обыкновенная слепушонка обычно обитает в южных областях России, они питаются всевозможными корнеплодами, мягкими частями растений, съедают насекомых. В неволе же, как оказалось, с радостью едят фрукты, овощи, зерно, творог и нежирное мясо. А больше всего любят сладкие бананы, да так, что щечки раздуваются.

Они большую часть жизни проводят под землей, и редко выглядывают из подземных норок. Но сотрудникам зоопарка удалось выманить их наружу. В уголке для слепушенков в зоопарке разложили мох и наполнители, построили для лазания разветвленные сети из труб, сделали приглушенный свет, задекорировали «домик» наклейками в виде листьев растений, словом, сделали все, чтобы животные чувствовали себя защищенным как в укрытии под кустиками.

— У экспозиции с грызунами можно надолго «залипнуть», потому что там постоянно идет какая-то движуха, они чистятся, выясняют отношения, ухаживают друг за дружкой, прибираются, едят —интересно наблюдать! — делятся впечатлениями посетители.

Также на новой экспозиция мелких млекопитающих есть американские длиннохвостые шиншиллы, австралийские сахарные летяги, африканские иглистые мыши акомиксы и азиатские хомячки.