Борису Ельцину 88 лет: пять малоизвестных эпизодов из биографии первого президента России

УТОПИЛ ТАНК, КОГДА БЫЛ СТУДЕНТОМ

В годы своего студенчества Борис Ельцин успевал не только учиться, но и заниматься на военной кафедре. Сначала из парней готовили офицеров запаса – саперов. Но через год их решили переучить на танкистов. Отправили на полигон под Нижний Тагил. Там Бориса Николаевича назначили командиром танка. Но во время учений что-то пошло не так. Грозная машина под его руководством застряла в затепленном рву. На помощь экипажу машины боевой пришли товарищи. Они подъехали на трех танках и выдернули застрявшую машину из грязи.

Лидерские качества Борис Ельцин начал проявлять еще в студенческие годы.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОБЕЩАЛ ПОМОЧЬ ЖЕРТВАМ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ

В 1979-м году Свердловск жил в атмосфере страха: люди десятками умирали от непонятной болезни, «сгорая» за считанные часы. Газеты и телевидение винили во всем зараженное сибирской язвой мясо коров. Однако непривычно большая концентрация в городе высоких чинов, срочно прилетевших из столицы, подсказывала, что случилось нечто куда более страшное. Среди горожан поползли слухи: из секретной лаборатории 19-го военного городка, где разрабатывали биологическое оружие, произошел выброс спор! Позже эту версию подтвердил и Борис Ельцин, который в год эпидемии работал первым секретарем обкома партии.

– Когда случилась вспышка сибирской язвы, в официальном заключении говорилось, что это какая-то собака привезла, – рассказывал первый президент РФ в интервью «Комсомольской правде» 27 мая 1992 года. – Хотя позже КГБ все-таки признал, что причиной были наши военные разработки. Андропов позвонил Устинову и приказал ликвидировать эти производства полностью. Я считал, что так и сделали. Оказывается, лаборатории просто перебазировали в другую область, и разработка этого оружия продолжалась. И я сказал об этом и Бушу, и Мейджору, и Миттерану: эта программа ведется… Я сам подписал указ по созданию специального комитета и запрещении программы. Только после этого туда вылетели эксперты и прекратили разработки.

Кстати, в том же 1992 году Борис Николаевич подписал указ «Об улучшении пенсионного обеспечения семей граждан, умерших вследствие заболевания сибирской язвой в городе Свердловске в 1979 году». Однако эти слова так и остались лишь на бумаге.

Снимок сделан в 1979-м году. Борис Ельцин идет по территории 32-го военного городка вместе с офицерами во врем эпидемии сибирской язвы.

УПАЛ С МОСТА В РЕКУ

В сентябре 1989 года вся страна обсуждала странный инцидент, приключившийся с самым популярным в государстве политиком Борисом Ельциным – его падение с моста в Москву-реку. Событие это муссировали на заседании Верховного Совета СССР, по телевизору и в газетах. По одной версии Борис Николаевич якобы упал в воду по собственной вине – дескать, был неаккуратен. По другой версии – на политика напали и сбросили с моста. Сам Ельцин рассказывал, что навестив друга на успенских дачах, он решил пойти домой пешком и отпустил служебную машину. В какой-то момент к нему подъехала «Жигули», из которой выскочили четверо мужчин. Они затолкали Бориса Николаевича внутрь, надели ему на голову мешок и, доехав до моста, бросили его воду. Впрочем, политик смог развязать мешок и примерно через 300 метров от моста вышел на берег. Мокрый и усталый, он пришел в отделение милиции, где обсох и отогрелся. Позже за ним приехали супруга и дочь.

ВЫЖИЛ В АВИАКАТАСТРОФЕ

Весной 1990-го года Борис Ельцин отправился в Испанию на международную конференцию. Сначала Борис Николаевич побывал в Андалузии, где собственно и проходило мероприятие, после чего сел в самолет и полетел в Барселону на телевизионные дебаты. Однако в полете случилась беда: у самолета вдруг отказала система электропитания. Летчикам пришлось сажать самолет без подсказок диспетчера на промежуточный аэродром, который им по счастью подвернулся. Самолет буквально рухнул на ВПП, после чего Борис Ельцин смог самостоятельно покинуть его и сесть в другой, чтобы все-таки добраться до Барселоны. Но с каждым часом ему становилось все хуже и хуже. Дело дошло до госпитализации. Оказалось, что жесткое приземление повредило ему позвоночник – один из межпозвоночных дисков просто рассыпался. Борису Николаевичу грозил полный паралич. Чтобы спасти российского гостя, испанские врачи сделали ему операцию. Позже в своей книге «Президентский марафон», он так вспоминал об этом событии:

«Вообще этот визит в Испанию в 94-м году запомнился удивительно доброй атмосферой. Возможно, у меня это было связано еще и с личным впечатлением: во время визита я встретился в Барселоне с хирургом, который буквально спас меня, сделав сложнейшую операцию после авиакатастрофы (90-го года, - Ред.). Было очень приятно вновь увидеть этого улыбчивого человека... Наверное, я проникся к испанцам каким-то особым чувством именно благодаря этой "неформальной встрече" в госпитале, где мне оперировали позвоночник и уберегли от полного паралича. Это чувство сопровождало меня всю поездку»

Михаил Задорнов поздравляет жителей страны с Новым годом в 1992-м году.Фото: с сайта zadornov.net

ВМЕСТО ЕЛЬЦИНА С НОВЫМ ГОДОМ РОССИЯН ПОЗДРАВИЛ ЗАДОРНОВ

«Здравствуйте! Начинаем наш сатирический прогноз с напоминания о последних событиях. Итак! Главное событие нового года – это Новый год. Он все-таки наступил несмотря ни на что», – такими словами 31 декабря 1991 года начал свое поздравление писатель Михаил Задорнов. Это был первый и последний раз в истории, когда традиционное новогоднее обращение к жителям России сделал не глава государства, а человек далекий от политики, более того – сатирик! За пять дней до этого СССР прекратил свое существование, поэтому его президент Михаил Горбачев уже не мог поздравлять россиян с Новым годом. А президент России Борис Ельцин был сильно занят делами. Так что поздравлять страну предложили Михаилу Задорнову. Правда, в отведенный ему хронометраж сатирик не уложился, из-за чего пришлось задержать трансляцию боя курантов, но людей он повеселил. Особенно финальной шуткой: «Пролетарии всех стран, извините…»