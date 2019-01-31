Сайт госуслуг «рухнул» в полночь: в Екатеринбурге стартовала электронная запись в 1 класс

С ночь на 1 февраля в Екатеринбурге и городах Свердловской области стартовала запись детей в 1 класс. Тысячи родителей дошкольников приготовили документы, чтобы записать своих чад в нужные школы.

За несколько дней до старта электронной записи сотрудники “Ростелекома” утверждали, что в этом году проблем с подчаей заявлений через Интернет точно не будет. О том же говорили и чиновники мэрии Екатеринбурга.

- Любая система может иметь проблемы с первоначальной максимальной пиковой нагрузкой. Для этого мы учли опыт предыдущего года и провели ряд изменений. Мы модернизировали форму, сделали ограничений на портал, чтобы обеспечить его работу: 120 тысяч одновременных обращений. Не секрет, что наши граждане используют все возможные методы для записи и создают чрезмерную нагрузку на систему, но ограничить в этом мы их не можем, - заявил ранее руководитель направления городского филиала “Ростелекома” Сергей Федоров.

Родители поняли, что Интернет им не поможетФото: Алексей БУЛАТОВ

Однако в начале первого ночи услуга по записи первоклассников на сайте Екатеринбург.рф оказалась недоступна. Тоже самое и на портале Госуслуг. Электронные ресурсы просто не выдержали в очередной раз наплыва пользователей. Такая же ситуация была и в предыдущие годы.

Жители уральских городов также сообщают, что Госуслуги работают сейчас не везде.

- В Ревде вроде нет элитных гимназий и запись обычно проходит в спокойной режиме. Но и у нас услуга записи “рухнула” сразу после полуночи, - сообщает молодой отец Григорий, который собирался записать ребенка в школу через Интернет.

Госулуги "сдались" первыми. Фото: скрин с сайта

Сегодня ночью у школ Екатеринбурга нет ажиотажа, как в прошлые годы - пока у входов в учебные заведения в центре уральской столицы все спокойно. Многие понадеялись на обещания чиновников и Интернет. Но они снова подвели.

У некоторых школ родители стали собираться ближе к часу ночи, когда поняли, что с помощью компьютера зарегистрировать заявление о приеме в 1 класс не получится. Во втором часу ночи появилась информация, что в некоторых районах города сайт Госуслуг все-таки начал работать с перебоями.

Следом рухнул и главный портал города. Фото: скрин

Электронная запись заработала около часу ночи. По состоянию на 1:19 подано уже 17 тысяч заявлений. При том, что по прогнозам, всего их будено около 20 тысяч.

Возле городских школ по прежнему нет очередей - в центре города все спокойно.

У тех, кто подает заявления через Интернет, уходит на это по 40-50 минут, потому что сайт долго регистрирует документ.