«Барсик – ты классный!»: Фотограф из Екатеринбурга сделал фотосессию для бездомных котов

У этих пушистых милах нет хозяев. Они бродили по улицам, прятались на теплотрассах и подъедали найденные крохи. С улицы их взяли в кошачий приют «Лехин дом». Сейчас на передержке находятся тридцать усатых-полосатых, каждому из которых подыскивают хозяев.

— Я считаю, что помогать нужно делом, поэтому и решил привлечь внимание к бездомным котам, устроив для них профессиональную фотосъемку, — поясняет уральский фотограф Александр Осипов. — Мы приехали к ним в приют с мобильной фотостудией — камерой, осветительными приборами, контрастной тканью для фона и соорудили мини-студию. Но коты цеплялись когтями за ткань и пытались карабкаться по ней, приходилось ремонтировать фон. Уличные коты вообще не сидят на месте. Мы их подкармливали, успокаивали, и тогда у меня появлялось несколько секунд на снимок.

Ловите привет от Флиппера! У уличного пушистика еще никогда не было дома. Фото: Александр Осипов

Александр снимает животных не впервые: в его кадр попадали рысь, верблюд, лиса, змеи и ежи, и вот теперь — коты. Только вот четверолапым не объяснишь, что такое фотосессия. Несколько питомцев отказались выходить из переноски, и шипели оттуда как дикие. Одна кошка легла спать на месте фотосессии, а другой кот невозмутимо уселся спиной к камере и не поворачивался. Зато остальные 25 проказников охотно показали себя публике. Каждого кота фотограф снимал по 10 минут, делая порядка 30 дублей, из них выбрал самые-самые. Чтобы не мешать их естественному поведению, он снимал «моделей» на расстоянии.

— Коты на съемке как дети, ими нельзя управлять, — рассказывает Александр. — Я выбрал кадры настроенческие, чтобы показать характер каждого из них. Даже по снимкам видно, что они грустят без хозяев. Надеюсь, увидев фото, люди отметят «какой классный кот!» и возьмут его себе.

Задорная Сафис скоро отправится в новый дом. Фото: Александр Осипов

Связаться с кошачьим приютом можно по телефону/Viber/WhatsApp: +7 9826721758.

Любопытная Мегги, которую нашли на улице в мороз, отогрелась и с интересом смотрит на мир. Фото: Александр Осипов

Котямбу совершенно не смущают вспышки фотокамер. Фото: Александр Осипов

Лакомка Хистория позирует за вкусняшку. Фото: Александр Осипов

У Эльсины суровый взгляд после выживания на улице. Фото: Александр Осипов

Над Кэсис когда-то поиздевались, у нее нет подушечек на лапках. И ей нужна человеческая забота. Фото: Александр Осипов