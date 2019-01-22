«Врачи перепутали ампулы»: в Нижнем Тагиле молодой отец умер от простого укола в вену

29-летний Евгений Костицин был полон планов на жизнь: красавица-жена, маленький ребенок, стабильная работа водителем. Казалось, все идет по правильному пути. Но судьба распорядилась иначе: нелепая ошибка медиков привела к гибели мужчины из Нижнего Тагила.

Из больницы выгнали, но он вернулся

- У мужа периодически воспалялся глаз, раз в полгода он проходил лечение в городской больнице №1 на Вагонке, ставили внутривенно антибиотик, потом отпускали домой. Он на это время всегда брал официальный больничный, - рассказывает гражданская супруга Евгения Екатерина Боженок.

В очередной раз мужчина лег в больницу в конце сентября прошлого года на 8 дней, чтобы пройти стандартный курс лечения. Но улучшения не наступило, о чем Евгений сказал врачу. Но специалист не уделила нужно внимания проблеме: мол, по закону положенное время продержали в больнице, а дальше - делайте, что хотите. И выписала пациента домой.

Екатерина потеряла мужа из-за нелепой ошибки медиков. Фото: страница Екатерины Боженок в ВК

Боли не проходили, да и работать тагильчанину с воспаленным глазом было трудно, поэтому он отправился в поликлинику Уралвагонзавода. Там мужчине продлили еще на неделю больничный лист и сказали прокапать глазные капли. А после отправили в Екатеринбург. Оттуда мужчина вернулся с новым направлением в больницу Нижнего Тагила. Мужчине стали снова капать антибиотик «Цефтриаксон».

- В то последнее утро 16 октября, повела ребенка в детский сад, а с мужем мы договорились созвониться. Он взял документы и поехал на укол в больницу. Потом оттуда позвонил, сказал, что задержится – были какие-то проблемы с оформлением больничного листа, после чего он пообещал забежать на укол. Это был наш последний разговор, - говорит Екатерина, едва сдерживая слезы.

Справку о смерти выдали через пару дней после трагедии. Фото: официальные документы

Роковая ошибка

После укола у мужчины закружилась голова, и медсестра уложила его на кушетку в палате. Состояние ухудшалось с каждой минутой и тогда к пациенту вызвали бригаду реаниматологов, но спасти Евгенияне удалось. Он умер в полдень.

- Мне позвонил врач с глазного отделения только в 14:15, попросили приехать и забрать вещи умершего мужа, мы с мамой поехали. На вопрос: почему не позвонили раньше, они просто молчали, - говорит Екатерина, - Они пояснили, что действовали правильно. Но мы решили провести независимую экспертизу вскрытия.

После проверки женщине сказали, что у мужа перед смертью был анафилактический шок при «адекватно правильном лечении».

Уголовное дело возбудили через месяц после смерти Евгения. Фото: официальные документы

- Откуда патологоанатом мог знать, правильным или нет, было лечение? – возмущается Екатерина, которую очень смутила эта формулировка.

Официально в документе написали: смерть наступила из-за «неблагоприятной реакции организма на внутривенное введение лидокаина. Но в крови мужчины после вскрытия не нашли этого лекарства.

- Врач мне сказал, что лидокаин в вену не ставят. Антибиотик разбавляют лидокаином только при внутримышечном введении, а при внутривенном используют физраствор. Может медсестра перепутала ампулу, я не говорю, что она сделала это намерено, но это все равно халатность. Поэтому я не думаю, что она не знала, от чего наступила смерть, - говорит жена Евгения.

В этой ситуации потерпевшей признали гражданскую супругу Евгения. Фото: официальные документы

Мужа не вернуть

После проверки сотрудники из следственного отдела по Дзержинскому району Нижнего Тагила 16 ноября возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Пока оно бесфигурантное.

В Минздраве корреспонденту «Комсомолке» рассказали, что ведомство проводит собственную проверку по этой трагедии.

- У меня на руках накопилась кипа документов, идет следствие, все зависит от того, какое решение примут следователи. Но мужа не вернуть. Слишком дорого нам обошлась ошибка медиков, - заключает Екатерина.