Отмечаем Крещение на Урале: лайфхаки от «моржей», список купелей и советы спасателей

Праздник Крещения 19 января готовятся отмечать десятки тысяч жителей Свердловской области. В этом году он приходится на субботу и синоптики обещают потепление. Это отличный повод приобщится к традициям празднования. О том, как принято отмечать Крещение, где можно окунуться в купели и как правильно подготовиться к купанию в ледяной проруби — в материале «Комсомолки».

В Свердловской области к крещенским купаниям на водоемах организуют 152 купели, из них 31 — в Екатеринбурге на 12 водоемах. Также в уральской столице оборудуют три искусственных купели— рядом с Храмом на Крови (ул. Царская, 10), у храма «Большой Златоуст» (ул. 8 Марта, 17а) и около Благовещенского храма (ул. Вильгельма де Геннина, 61), две искусственные купели строят и в Белоярском округе. На местах по области обустраивают 134 пункта обогрева.

Во время крещенских купаний на водоемах Свердловской области будут дежурить две тысячи специалистов: спасатели, медики, полицейские и волонтеры. Купаться разрешено только в проверенных инспекторами купелях, здесь нужно выполнять все инструкции спасателей.

К купанию нужно подготовиться моральноФото: Алексей БУЛАТОВ

О крещенских обычаях рассказывает руководитель Миссионерского отдела Екатеринбургской епархии Даниил Рябинин:

— Праздник посвящен одному из главных евангельских событий - крещению Иисуса Христа на реке Иордан. В Екатеринбурге каждый год все больше людей приобщаются к празднику: храмы заполнены верующими. В канун праздника — крещенский сочельник — будут совершаться богослужения. После молебна пройдет церемония освещения воды, которая потом раздается верующим. Традиционно совершаются ночные службы с 18 на 19-е января, 19-го утром совершается божественная литургия. У кого нет ограничений по здоровью, тот может искупаться в этот день. Но, конечно, это не является залогом освобождения от грехов, это лишь внешний обряд. Главное - правильное отношение к празднику: его суть не в том, чтобы лезть в холодную прорубь, а чтобы приобщится к великому празднику, ведь это дает людям вдохновение.

Окунаться нужно не больше трех разФото: Алексей БУЛАТОВ

САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ КУПЕЛИ

Ожидается, что в праздновании поучаствуют не меньше шестидесяти тысяч человек. Больше всего людей традиционно приходят окунуться в прорубь на озере Шарташ в Екатеринбурге, на реках Актай и Тура недалеко от Верхотурья, на Белоярском водохранилище, на реке Каменка и Каменском водохранилище под Каменском-Уральским.

Также много верующих приезжает на Нижне-Шайтанское водохранилище под Первоуральском, Билимбаевский и Новоуткинский пруды. В Нижнем Тагиле традиционным местом для купаний является Городской пруд, в Ревде – городское водохранилище.

К слову, на Шарташе 19 января в 13 часов уральские «моржи» собираются сыграть в проруби партию в шахматы.

Прорубь должна быть хорошо подготовленаФото: Алексей БУЛАТОВ

15 правил безопасного купания в Крещение

СОВЕТУЮТ СПАСАТЕЛИ:

- Купайтесь только в проверенных оборудованных купелях, около которых дежурят медики и спасатели;

- Не употребляйте алкогольные напитки до и во время купаний;

- Выбирайте теплую свободную одежду и удобную обувь на мягкой рифленой подошве

- Не спешите при перемещениях по льду, будьте внимательны и осторожны;

- Не ныряйте в прорубь, в ледяной воде сжимаются сосуды, меняется давление, могут быть спазмы и даже обморок

- Не допускайте переохлаждения организма;

- Остерегайтесь касания металлических предметов на морозе;

- Отправьтесь в сопровождении друзей или родственников, чтобы они подстраховали вас

- Для поддержания иммунитета после купания полезно выпейте горячий фруктово-ягодный чай;

- Выполняйте инструкции спасателей.

У купели должны быть не скользкие бортикиФото: Алексей БУЛАТОВ

СОВЕТУЮТ МЕДИКИ:

- Людям с болезнями сердца и тяжелыми хроническими заболеваниями не рекомендуется окунаться

- Раздевайтесь снизу вверх, одевайтесь сверху вниз;

- Эмоционально подготовьтесь к погружению, чтобы не было стресса;

- Выполните несколько разогревающих упражнений до и после окунания.

Собираемся окунаться в прорубь по инструкции уральских «моржей»

Лайфхаки от бывалых участников крещенских купаний

Василий Ястребов, президент Федерации зимнего плавания Свердловской области

— Купаться можно тем, у кого нет противопоказаний по здоровью. Попробуйте заранее обливаться холодной водой, чтобы ощутить переход из тепла в холод.

В полночь с 18 на 19 января у купелей будет столпотворение, но приобщиться к празднику можно и 19-го января, спокойно пойти утром, искупаться при дневном свете без очередей. Возьмите с собой 2 полотенца — одним вытираться, а другое под ноги бросить, а также сменное белье. Одежда и обувь должна быть свободная, чтобы легко ее снять и надеть.

Будьте осторожны в проруби, не ударьтесь в воде об лед или лестницу, иначе будет обморожение. Спускайтесь в воду в резиновых тапочках на толстой подошве. Считается, что нужно окунаться 3 раза. В холодной воде перехватывает дыхание, старайтесь дышать медленно и спокойно. Начинающему «моржу» не следует быть в воде дольше 5 секунд. После — сразу в тепло, не надо ждать кого-то на берегу, согрейтесь, выпейте чаю. Тело в проруби не успеет промерзнуть, а вот конечности замерзнут быстро. Дома можно принять горячую ванную, потому что холод, который входит в человека, надо выгонять. Окунаться следует регулярно, это полезно: испытываешь подъем сил, адреналин, бодрость, положительные эмоции, хорошие ощущения, появляется тонус.

Место для отхода лучше подготовить перед купаниемФото: Алексей БУЛАТОВ

Ирина Пайвина, руководитель Первой школы женского зимнего плавания в Екатеринбурге

— Никаких модных ботиночек, перчаток и прочего! Самое главное – широкая обувь и очень теплая одежда, варежки и шапка. Захватите термос с горячим напитком. Хотите фотографироваться у проруби в купальной одежде? Сначала наденьте валенки, и только потом позируйте. Выбирайте тонкую купальную одежду, она меньше накапливает воду. Наденьте шапочку для плавания, чтобы не намочить волосы. Перед купанием ничем не мажьтесь, из-за крема можно поскользнуться на льду. У человека на коже есть свой естественный слой жира, который греет, поэтому желательно накануне купания не принимать душ, чтобы его не смывать. Когда выйдите из купели, то сгоните с тела воду руками и переоденьтесь в сухую одежду.

Кирилл Рожнов, «морж-любитель», купается зимой вместе с маленьким сыном

— Зимнее купание должно быть только с согласия ребенка. У нас Владик любит купаться в ледяной воде, он уже подготовлен. К проруби несем его на руках, потом я перехватываю его за ручки, окунаю, поднимаю и сразу заворачиваю в полотенце. Перед этим мы долго греемся, после окунания ходим в баню. С головой ребенка окунать не надо, даже «моржи» стараются не мочить голову, чтобы не было переохлаждения. Детям лучше заходить в купель с родителями, которые их поддержат. Обязательно следите за ребенком, чтобы он не подходил близко к купели и не провалился.

Наталья Андрюшкина, 40 лет занимается зимним плаванием

— Окунание - как момент единения с нашей уральской природой. В воде будет даже теплее, чем на морозном воздухе. Настройтесь и не бойтесь шагнуть в прорубь – это на пользу здоровью. После окунания ощущаешь позитив и радость, хочется горы свернуть, и снова прийти купаться.

Пространство вокруг купели должно быть правильно обустроеноФото: Алексей БУЛАТОВ

Главные Крещенские купели-2019 в Екатеринбурге и Свердловской области

Екатеринбург и пригород

Искусственный водоем «Чемоданчик» в микрорайоне Академический

Пожарная часть №4 МЧС России, улица Проезжая, 110, озеро Шарташ

Улица Дарвина,2, озеро Шарташ

Улица Кирова, 40, три купели на Верх-Исетском пруду

Поселок Исток, озеро Огородное

Поселок Большой Исток, Большеистокский пруд

Поселок Зеленый Бор, река Шиловка

Улица Фрезеровщиков, 200, озеро Калиновский разрез

Поселок Малый Исток, Малоистокский пруд

Микрорайон Елизавет, водоем КРХ

Кольцовский тракт, 10 километр, пруд возле гостиничного комплекса «Рамада»

Улица Отдыха, 1, Южный берег Шарташа, озеро «Экстрим»

Улица Отдыха, 25, озеро Шарташ

Поселок Северка, улица Стрелочников, 4, возле Воскресенского храма, карьерный водоем

Каменск-Уральский и окрестности

Село Сосновское, озеро Сосновского

Село Рыбниковское, улица Советская, 135, озеро Сунгуль

Село Маминское, река Габиевка

Купаться можно при отсутствии противопоказанийФото: Алексей БУЛАТОВ

Сысерть и окрестности

Город Сысерть, Сысертское водохранилище

Поселок Верхняя Сысерть, Верхне-Сысертское водохранилище

Село Кашино, Ильинское водохранилище

Село Черданцево, Ильинское водохранилище

Поселок Двуреченск, Нижне-Сысертское водохранилище

Деревня Ключи, река Ключик

Поселок Большой Исток, Верхне-Сысертское водохранилище

Деревня Космакова, озеро Багаряк

Поселок Каменка, водохранилище