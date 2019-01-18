2019-01-18T09:32:02+03:00
Общество

В 60-летнюю годовщину трагедии перевал Дятлова посетит съемочная группа из США

Они будут снимать выпуск передачи об одной из главных загадок XX века
Данил СВЕЧКОВ
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На перевале Дятлова побывало уже множество зарубежных съемочных групп. Фото: архив компании «Уральские экспедиции»На перевале Дятлова побывало уже множество зарубежных съемочных групп. Фото: архив компании «Уральские экспедиции»
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Перевал Дятлова не дает покоя любителям тайн и загадок вот уже 60 лет. 2 февраля 1959 года там погибла группа из девяти студентов-туристов. Что именно их убило до сих пор не известно. Версий десятки. Среди них вполне реалистичные, вроде лавины или плохой подготовки к походу, и экзотические, такие как появление НЛО, испытания секретного оружия или даже Снежный Человек. Накануне годовщины трагедии печально известное место на карте северного Урала посетит съемочная группа из США. Они проверят в полевых условиях несколько версий случившегося, чтобы снять очередной выпуск для передачи о нераскрытых тайнах и легендах.

В прошлый раз другая зарубежная съемочная группа приезжала на перевал Дятлова год назад. Фото: архив компании «Уральские экспедиции»

В прошлый раз другая зарубежная съемочная группа приезжала на перевал Дятлова год назад. Фото: архив компании «Уральские экспедиции»

– Мы уже давно занимаемся тем, что отвозим различные съемочные группы на перевал Дятлова, – рассказывает Олег Демьяненко, руководитель компании «Уральские экспедиции». – В начале февраля мы повезем на перевал только полевого продюсера. Он должен будет оценить место и составить план съемок. После него уже в Екатеринбург прибудет остальная съемочная группа.

Точное количество зарубежных кинематографистов пока не известно. Их должно быть около 12.

Пару дней они будут смотреть локации в городе, – рассказывает Олег Демьяненко. – Потом мы на поезде повезем их в Ивдель. Это безопаснее, чем на машине. От Ивделя до Вижая уже на автомобилях отвезем их, а там пересядем на снегоходы. У них условие – сами за рулем они не поедут, поэтому каждого на снегоходе отдельно придется везти. Однако несколько участников съемок, в том числе ведущий программы и полевой продюсер – девушка – все же поедут за рулем снегоходов сами.

Первым на перевал поедет полевой продюсер, чтобы лично узнать, с какими сложностями придется столкнуться съемочной группе. Фото: архив компании «Уральские экспедиции»

Первым на перевал поедет полевой продюсер, чтобы лично узнать, с какими сложностями придется столкнуться съемочной группе. Фото: архив компании «Уральские экспедиции»

Прежде чем забросить съемочную команду на перевал, организаторы похода сами доберутся до него и подготовят к приезду кинематографистов полевой лагерь с готовым снаряжением.

– Обычно, когда мы привозим на перевал зарубежные съемочные группы, они все едут туда с надеждой, что смогут узнать правду – почему погибли туристы, – делится Олег Демьяненко. – Но потом они приезжают туда и понимают, что вопросов теперь больше, чем было. Да и погода в горах сюрпризы преподносит – то солнце, то шторм начинается. Они к этому тоже бывают не готовы. Помню, год назад другая съемочная группа из США приезжала. За два дня на перевале они прочувствовали на себе все прелести съемок в арктических условиях – из-за ветра чуть палатка не улетела. Все замело вокруг, долго откапывали и пробивались на снегоходах вниз. Встретили группу лыжников из другого города – они не смогли взойти на перевал – полное отсутствие видимости и сильнейший ураганный ветер.

Съемочную группу из США на перевале будет поджидать готовый полевой лагерь. Фото: архив компании «Уральские экспедиции»

Съемочную группу из США на перевале будет поджидать готовый полевой лагерь. Фото: архив компании «Уральские экспедиции»

Посмотреть фильм, который на перевале будут снимать в феврале, можно будет уже в этом году. Правда, в России его вряд ли покажут. К слову, над разгадкой тайны перевала Дятлова в ближайшие недели совместными усилиями будут биться и многие российские исследователи. Так, 2 февраля в Екатеринбурге на базе УрФУ пройдет конференция «Памяти Группы Дятлова».

На перевале будут работать не только операторы, но и звукорежиссер. Фото: архив компании «Уральские экспедиции»

На перевале будут работать не только операторы, но и звукорежиссер. Фото: архив компании «Уральские экспедиции»

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