Казаки против цыган: В Екатеринбурге вынесли приговор зачинщикам бойни на Депутатской

Вот уже два с половиной года прошло, как на всю страну прославилась обычная улица Депутатская, что в цыганском поселке Екатеринбурга. В сентябре 2016 года группа из 15 вооруженных до зубов парней приехала к дому казака Олега Шишова, чтобы выяснить отношения. Опасаясь за жизнь жены и грудного ребенка, мужчина вышел из дома с лучшим другом Александром Дутовым, также прихватив с собой охотничье ружье.

Тот самый дом на Деутатской, рядом с которым и произошла перестрелкаФото: Алексей БУЛАТОВ

В результате перестрелки пострадали восемь человек, а двое скончались от ранений в больнице. Несколько дней потребовалось полиции, чтобы установить личности всех участников бойни, а защищавший родных Шишов и вовсе скрывался у родственников, но позже сам пришел в полицию и дал показания.

Олег Шишов (справа) и его друг Александр ДутовФото: Алексей БУЛАТОВ

Причиной конфликта стала вражда казака с мужем дочери Александра – цыганом Дмитрием Пестриковым.

- Мы с Олегом пошли на день рождения к нашему другу Александру, - делилась с «КП» супруга казака Анастасия. – У Саши есть взрослая дочь Алиса. И она привела на праздник своего нового парня – цыгана Дмитрия. Уж не знаю, кем он работает, но приехал на BMW X6. Весь вечер гнул понты. Олегу это не понравилось. Мой муж прямо сказал этому Диме, чтобы тот вел себя поскромнее. Началась перепалка. И тогда Олег послал Дмитрия матом.

По словам Шишовой, Дмитрий на нецензурное предложение лишь усмехнулся и ничего не ответил. А на следующий день Пестриков пожаловал домой к Шишовым с «группой поддержки».

Цыган Дима и его жена Алиса ДутоваФото: Алексей БУЛАТОВ

- За час до перестрелки мне позвонил Дима и попросил передать Олегу, что он «лично прострелит Шишову башку», - вздыхает Александр. – Вот я и взял сына с братом, чтобы остановить кровопролитие.

Олег Шишов сам пришел давать показания в полицию и принес охотничье ружье, из которого стрелял по цыганамФото: Алексей БУЛАТОВ

Цыган Дима также добровольно пришел к следователям, 6 сентября он явился на допрос к зданию областного СУ СКР и вместе с беременной на тот момент женой Алисой дал показания.

Ставить точку в этом громком деле предстояло Свердловскому областному суду, на скамье подсудимых оказались 12 человек во главе с Пестриковым. Именно для него гособвинение попросило 13 лет колонии строгого режима.

Из-за большого количества участников процесса оглашение приговора растянулось на несколько часов.

Цыган Дима похудел в неволеФото: Алексей БУЛАТОВ

- В суде установлено, что организатором является Пестриков, именно он занимался сбором участников массовых беспорядков и координировал их действия. Пестриковым совершено тяжкое преступление, - заявил судья.

Всех подсудимых признали вменяемыми.

В итоге за участие в массовых беспорядках цыгану Диме назначили 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Подельники Пестрикова также получили реальные сроки заключения: Сергею Гончарову назначили 4 года лишения свободы в колонии общего режима, Роман Оглы также получил 4 года общего режима.

Другие участники нападения получили следующие сроки: Алексей Подоруев – 1 год 6 месяцев условно с подпиской о невыезде, Роман Портнов – 1 год 6 месяцев условно плюс подписка о невыезде, Андрей Гагарин – 10 лет колонии строгого режима, Расим Григорьев – 3 года условно, Дмитрий Ильиных – 1 год 6 месяцев условно, Янек Князьев – 3 года 9 месяцев колонии общего режима, Владислав Кузнецов – 3 года условно, Андрей Оглы – 4 года особого режима, Иван Оглы – 1 год 6 месяцев условно, Петр Оглы – 3 года 9 месяцев колонии общего режима, Челеп Оглы – 4 года общего режима, Вячеслав Пестриков 3 года 9 месяцев колонии общего режима, Игорь Рябов – 3 года условно, Андрей Фордуй – 3 года условно.

В конце заседания Пестриков заявил, что будет обжаловать решение суда.