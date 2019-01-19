«У пассажира началась эпилепсия, у его жены истерика»: в Волгограде экстренно сел самолет «Уральских авиалиний»

В Волгограде сегодня экстренно приземлился самолет «Уральских авиалиний». Летел он из Москвы в Дубаи. Пассажиры сначала решили, что на борту кто-то отравился непонятно чем, так как нескольких людей увезли в больницу. Однако позже наши источники опровергли информацию об отравлении.

- У одного из пассажиров, мужчины, во время полета случился приступ эпилепсии, - сообщает источник "КП". - Из-за этого у его супруги случилась истерика. Когда самолет незапланированно сел в Волгограде их обоих увезли в больницу.

В самой авиакомпании также не подтверждают версию об отравлении. Однако они отмечают, что воздушное судно совершило посадку в Волгограде из-за дебоширки.

- Одна из пассажирок нецензурно выражалась и вела себя неподобающим образом во время полета, из-за чего экипажем было принято решение совершить незапланированную посадку, - уточняют в пресс-службе авиакомпании. - Также решение о посадке было принято из-за того, что двум пассажирам стало плохо. Информацию об отравлении мы не подтверждаем.