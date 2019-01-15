2019-01-15T17:04:12+03:00
Общество

Екатеринбургская епархия подготовила 30 купелей на крещение

Освещение воды священнослужители проведут 18 и 19 января
Анна КОСНЫРЕВА
Поделиться:
Корреспондент "КП" тестирует купелиКорреспондент "КП" тестирует купелиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Накануне праздника Крещение по городу пройдет крестный ход. Утром 18 января в 11.00 после богослужения от Успенского Собора (ул. Кирова, 65) на Верх-Исетский пруд выйдет крестный ход, который возглавит настоятель Евгений Попиченко. Затем будет освящена Крещенская купель на пруду, сообщают в Екатеринбургской епархии.

– Как и в прошлом году, здесь мы с прихожанами построили три купели: две закрытые — мужская и женская — будут расположены в обогреваемых палатках и одна купель — общая открытого типа. Всем окунающимся будет предложен горячий чай. Также мы учли пожелания горожан и продлили время работы купели, — говорит протоиерей Евгений Попиченко.

Купаться ездит много молодежи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Купаться ездит много молодежиФото: Алексей БУЛАТОВ

Прорубь на пруду будет открыта 18 января с 11.30 до 22.00 19 января.

Оборудуют купели и при храмах. Например, рядом с храмом «Большой Златоуст» (ул. 8 Марта, 17а). Освящение воды здесь проведут 19 января в 10.30, после чего купель будет открыта до полуночи.

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ КУПЕЛИ НА ВОДОЕМАХ

- Храм святителя Николая в поселке Исток (Екатеринбург, пос. Исток, ул. Механизаторов 12 А). Будет оборудована купель на озере Огородном в поселке Исток.

- Храм праведного Иоанна Кронштадтского в поселке Северка (Екатеринбург, пос. Северка, ул.Железнодорожников, 2). Купель будет оборудована на карьерном водоеме в поселке Северка.

- Храм святого Александра Невского в селе Балтым (Верхняя Пышма, с. Балтым, ул. Набережная 4Б). Купель будет оборудована на реке Балтымка.

В этом году на Крещение морозов не обещают Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году на Крещение морозов не обещаютФото: Алексей БУЛАТОВ

- Храм во имя равноапостольного князя Владимира в поселке Станционный-Полевской (Полевской, п. Станционный-Полевской, ул. Гагарина, 3/ул. Левонабережная, 18). Будут оборудованы две проруби на реке Чусовой.

- Храма святых праведных Симеона и Анны в Сысерти (Сысерть, ул. Большевиков, 53).Купель будет оборудована на Сысертском пруду.

- Храм во имя Архистратига Михаила в Ревде (Ревда, ул. Клубная, 1 А). Купель будет оборудована на Ревдинском водохранилище.

- Монастырский скит Актай - подворье Свято-Николаевского Верхотурского монастыря (Верхотурье, п. Привокзальный, ул.Молодежная, 4). Купель будет организована на реке Актай.

- Подворье Ново-Тихвинского женского монастыря в селе Меркушино (Верхотурский округ, ул. Центральная). Купель будет организована на реке Туре.

Не каждый решится на зимний подвиг Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не каждый решится на зимний подвигФото: Алексей БУЛАТОВ

КРЕЩЕНСКОЙ КУПЕЛИ В МОНАСТЫРЯХ ЕПАРХИИ

- Боголюбский женский монастырь (Красноуфимский округ, с. Сарсы-II, ул. Победы, 41) традмционно оборудует купель из двух прорубей на реке Сарсинка (Еманзельга). Чин освящения воды в праздник Богоявления по окончании Божественной литургии совершит правящий архиерей - митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» (Среднеуральск, Северный проезд, 15) организует купель на территории монастыря.

Обитель Царственных страстотерпцев (Екатеринбург, урочище Ганина Яма) оборудует купель в теплой палатке на территории монастыря возле надвратного храма в честь иконы Божией Матери «Иверская».

Всего по Екатеринбургской епархии будет оборудовано порядка 30 иорданей. Они будут открыты и бесплатны для участников праздника Крещения.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Екатеринбургский Месси уходит из ФК «Урал»
На Урале нашли счастливца, который выиграл 500 миллионов в новогоднюю лотерею
Мэрия Екатеринбурга создает медиахолдинг
От рук преступников в 2018 году погибло 754 уральца
В Североуральске сын ранил в живот пенсионера-отца
В Березовском судимый беларус пытался убить земляка-полицейского
В Екатеринбурге составили карту мусорных баков, где можно вкусно поесть
«Остановка запрещена»: в Екатеринбурге появятся еще 24 улицы, где будет нельзя парковаться
Уралец за дефектный гарнитур отсудил у продавца 1,5 миллиона рублей
Евгений Куйвашев назначил главу антикоррупционного департамента
На Урале многодетного отца посадили за доведение жены до самоубийства
Въезд в Полевской украсили «Бородой Бажова»
Обувь, корнишоны и строительный кран: уральские таможенники конфисковали товары на 57 миллионов
В Екатеринбурге на 1,5 месяца закроют улицу Дальневосточную
Екатеринбург потратит 400 миллионов на строительство дорог возле «Экспо»-центра
В Екатеринбурге из-за антисанитарии закрыли столовую школы № 25
В Екатеринбурге нашли школьника, пропавшего две недели назад на прогулке
В Екатеринбурге за взятку посадили экс-сотрудника районной администрации
«Рассчитывать на подиум нет смысла»: на 7 этапе «Дакара» багги Сергея Карякина перевернулась
Взорвался телевизор: в Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали жильцов пятиэтажки
Кубок мира FIS по фристайлу Audi 2019 в «Солнечной долине»
Мэр Нижнего Тагила создал рабочую группу по вопросам «мусорной реформы»
В Серове будут судить призывника, который получил повестку, но забыл придти в военкомат
Директор ЦПКиО создаст в парке музей в честь себя и других Героев России
За новогодние праздники в полиции оказались 170 подростков
Передумали: вместо олимпийской чемпионки департамент в мэрии Екатеринбурга возглавит политтехнолог
Клиенты Tele2 в праздники скачали в 2 раза больше трафика, чем годом ранее
В Верхней Пышме оштрафована фирма, незаконно нанявшая для ремонта дорог трех иностранцев
Актер Евгений Миронов скрывает маленького сына на работе