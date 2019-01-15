Екатеринбургская епархия подготовила 30 купелей на крещение

Накануне праздника Крещение по городу пройдет крестный ход. Утром 18 января в 11.00 после богослужения от Успенского Собора (ул. Кирова, 65) на Верх-Исетский пруд выйдет крестный ход, который возглавит настоятель Евгений Попиченко. Затем будет освящена Крещенская купель на пруду, сообщают в Екатеринбургской епархии.

– Как и в прошлом году, здесь мы с прихожанами построили три купели: две закрытые — мужская и женская — будут расположены в обогреваемых палатках и одна купель — общая открытого типа. Всем окунающимся будет предложен горячий чай. Также мы учли пожелания горожан и продлили время работы купели, — говорит протоиерей Евгений Попиченко.

Купаться ездит много молодежиФото: Алексей БУЛАТОВ

Прорубь на пруду будет открыта 18 января с 11.30 до 22.00 19 января.

Оборудуют купели и при храмах. Например, рядом с храмом «Большой Златоуст» (ул. 8 Марта, 17а). Освящение воды здесь проведут 19 января в 10.30, после чего купель будет открыта до полуночи.

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ КУПЕЛИ НА ВОДОЕМАХ

- Храм святителя Николая в поселке Исток (Екатеринбург, пос. Исток, ул. Механизаторов 12 А). Будет оборудована купель на озере Огородном в поселке Исток.

- Храм праведного Иоанна Кронштадтского в поселке Северка (Екатеринбург, пос. Северка, ул.Железнодорожников, 2). Купель будет оборудована на карьерном водоеме в поселке Северка.

- Храм святого Александра Невского в селе Балтым (Верхняя Пышма, с. Балтым, ул. Набережная 4Б). Купель будет оборудована на реке Балтымка.

В этом году на Крещение морозов не обещаютФото: Алексей БУЛАТОВ

- Храм во имя равноапостольного князя Владимира в поселке Станционный-Полевской (Полевской, п. Станционный-Полевской, ул. Гагарина, 3/ул. Левонабережная, 18). Будут оборудованы две проруби на реке Чусовой.

- Храма святых праведных Симеона и Анны в Сысерти (Сысерть, ул. Большевиков, 53).Купель будет оборудована на Сысертском пруду.

- Храм во имя Архистратига Михаила в Ревде (Ревда, ул. Клубная, 1 А). Купель будет оборудована на Ревдинском водохранилище.

- Монастырский скит Актай - подворье Свято-Николаевского Верхотурского монастыря (Верхотурье, п. Привокзальный, ул.Молодежная, 4). Купель будет организована на реке Актай.

- Подворье Ново-Тихвинского женского монастыря в селе Меркушино (Верхотурский округ, ул. Центральная). Купель будет организована на реке Туре.

Не каждый решится на зимний подвигФото: Алексей БУЛАТОВ

КРЕЩЕНСКОЙ КУПЕЛИ В МОНАСТЫРЯХ ЕПАРХИИ

- Боголюбский женский монастырь (Красноуфимский округ, с. Сарсы-II, ул. Победы, 41) традмционно оборудует купель из двух прорубей на реке Сарсинка (Еманзельга). Чин освящения воды в праздник Богоявления по окончании Божественной литургии совершит правящий архиерей - митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» (Среднеуральск, Северный проезд, 15) организует купель на территории монастыря.

Обитель Царственных страстотерпцев (Екатеринбург, урочище Ганина Яма) оборудует купель в теплой палатке на территории монастыря возле надвратного храма в честь иконы Божией Матери «Иверская».

Всего по Екатеринбургской епархии будет оборудовано порядка 30 иорданей. Они будут открыты и бесплатны для участников праздника Крещения.