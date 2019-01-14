2019-01-14T17:55:50+03:00
Политика

«Надеюсь на справедливость суда»: беглый уральский олигарх Сергей Капчук прилетел в Екатеринбург, чтобы вернуть свое доброе имя

После 15 лет в эмиграции на Урале его ждут два суда
Олег Галимов
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Капчук – первый бизнесмен из «списка Титова», вернувшийся в РоссиюКапчук – первый бизнесмен из «списка Титова», вернувшийся в РоссиюФото: Алексей БУЛАТОВ
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О возвращении в Россию Сергея Капчука стало известно еще в начале лета, но долгое время беглый олигарх не решался вернуться на свою малую родину – Екатеринбург.

Именно здесь бывшего зампреда губернатора ждали два суда: первый о мошенничестве с деньгами Свердловской железной дороги, второй по иску бывшего силовика, который обвинил Капчука в клевете.

Последние 15 лет Сергей провел в за границей: сначала были Эмираты, затем бурная жизнь в Лондоне в окружении представителей российской элиты. Беззаботной жизни Капчука пришел конец после истории с отравлением Скрипалей.

Как только Капчук отказался клеветать против Кремля, то сразу же стал неугодным для Скотленд-Ярда человеком. Фото: Facebook

Как только Капчук отказался клеветать против Кремля, то сразу же стал неугодным для Скотленд-Ярда человеком. Фото: Facebook

Если верить его словам, агент британской разведки просил на камеру обвинить в нападении Правительство РФ и лично Владимира Путина, но он отказался и экстренно покинул Соединенное Королевство.

Последним забугорным пристанищем стала Хорватия, выбраться из которой удалось только благодаря вмешательству нашего посла. В конце концов местные власти согласились предоставить 24-часовой коридор на вылет.

Наедине с прессой в родном городе Сергей Александрович не решается далеко отходить от телохранителя, мужчина крепкого телосложения следит за перемещением всех поблизости.

- Из Москвы я прилетел на прошлой неделе, - делится Капчук. – Времени чтобы найти работу не было, все силы бросил на суды. Дела сфабрикованы, а обвинения безосновательны.

По версии следствия, в 2003 году Капчук используя служебное положение, вывел деньги Свердловской железной дороги и незаконно купил квартиру в Москве. Сам бывший соратник Эдуарда Росселя придерживается другой версии. Мол, квартира была государственной и была предоставлена для ведения дел в столице, но по странному стечению обстоятельств ее оформили на жену Капчука.

Ранее по этому же обвинению был осужден его брат-близнец Константин, которому пришлось отсидеть в колонии 3 года, пока Сергей прятался в солнечных Эмиратах. Незадолго до побега Капчук также остался без основного источника дохода – контрольного пакета акций Салдинского металлургического завода, которые в итоге перешли лидерам ОПС «Уралмаш»

Сейчас единственным шансом Сергея на отсрочку приговора является возвращение дела судом в прокуратуру.

- Надо всех свидетелей найти и выслушать. Меня умоляли дать признательные показания, но я не для самооговора приехал, а надеюсь на справедливость и независимость суда.

«ПРИДУ НА ЗАСЕДАНИЕ, ЕСЛИ НЕ ПОСАДЯТ»

Второе дело о котором мы упомянули ранее – гражданский иск «О защите чести, достоинства и деловой репутации» бывшего сотрудника свердловского ОБЭПа Олега Тимофеева. Силовик уже давно находится по выслуге лет на пенсии, и в начале нулевых был одним из тех, кто расследовал уголовное дело в отношении Капчука.

Пока Сергей Капчук прятался за границей, его брат сидел за решеткой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока Сергей Капчук прятался за границей, его брат сидел за решеткойФото: Алексей БУЛАТОВ

За последние годы беглый олигарх не раз резко высказывался в его адрес посредством публикаций в интернет-газете Znak.com. В итоге Тимофеев решил разом сорвать куш: с Капчука он требует 800 тысяч рублей, с главного редактора издания Аксаны Пановой – более миллиона рублей.

Следующее заседание по этому делу пройдет 14 февраля. Олигарх из «списка Титова» ответил с юмором:

- Ваша честь, я приду на заседание, если раньше не посадят.

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