Уральцы спасли щенка, который чуть не стал обедом китайцев

Уральская студентка Лилия Сагидуллина путешествовала по Китаю. В тот день она гуляла по улице городка Иу и увидела, как местный житель тащит за хвост маленькую собачку вниз головой. Лиля остановила его и попыталась отобрать собаку.

— Куда вы ее тащите? — спросила она.

— Это еда, — ответил китаец.

— Отдайте ее мне, я куплю, — попросила с жалостью Лиля, протянула ему 100 юаней (около тысячи рублей), и забрала испуганного щенка.

Но куда идти с новым питомцем? В гостиницу с животными не пускают. Сначала Лилия попыталась пристроить щенка в китайский приют для животных, но они отказались, и даже спросили, зачем его спасать, если тут это обычное дело пообедать животным. Поняв, что в Азии её не поддержат, она написала уральским волонтерам. Уральские волонтеры тут же начали сбор средств для четвероногого друга, чтобы Лилия смогла увести его в Россию.

Лиля нашла в Китае людей, которые согласились тайком подержать на съёмной квартире собаку пару недель. За это время она оформила ветеринарные документы для вывоза животного за границу, оплатила прививки, купила переноску. Тем временем екатеринбургские и челябинские волонтеры по соцсетям собрали 16,5 тысяч рублей на перевозку щенка из города Иу через Пекин в Екатеринбург.

Тут в аэропорту девушку с собачкой встретили волонтеры из фонда помощи бездомным животным Екатеринбурга.

Лилия Сагидуллина успела привязаться к спасенной собачке. Фото: Елена Овсянникова

— Собака более суток была в переноске, очень хотела пить и устала. Мы ее выпустили побегать, прибрали клетку, накормили, напоили животное, — пересказывает представительница фонда Елена Овсянникова. — И подготовили для отправки в новый дом.

Лиля оставить собаку себе не смогла – у девушки так много поездок, что уже спустя пару часов она улетела в Москву. А вот за собакой, которую назвали Тиффани, вскоре приехала семейная пара из Челябинска, временно они взяли щенка на передержку в свой дом, пока ей не найдут постоянных хозяев.

— Мы поддержали историю спасения, ведь нет ничего более ценного, чем жизнь, и совершенно не важно, чья она, — говорит Елена Овсянникова. — Эта история показательна, пусть даже пока и повезло одной собаке из сотни тысяч.

Волонтеры Екатеринбурга и спасительница собаки следят за ее судьбой и обещают опекать ее в России.