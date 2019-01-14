Поэтесса Лариса Рубальская: «Я не святоша, но с Сергеем Шнуровым мы живем в разных измерениях»

Имя Ларисы Рубальской хорошо известно поклонникам поп-музыки. Она писала песни для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Татьяны Овсиенко. Сегодня Ларисе Рубальской 73 года. Она по-прежнему активно пишет и выступает. В феврале она впервые за долгое время прилетит в Екатеринбург. На этом концерте поэтесса поговорит с поклонниками о жизни, любви, а также ответит на вопросы... Опережая события, «Комсомолка» задала Ларисе Алексеевне свои вопросы:

Я ЖЕНЩИНА СКРОМНАЯ

- Лариса Алексеевна, перед интервью посмотрел ваш Instagram. У вас там больше 73 тысяч подписчиков. Вы сами ведете соцсети?

- Сама. Я не сильно активный блоггер, но по возможности что-то пишу о себе. Помощников у меня нет. Все в жизни я делаю сама.

- Недавно в том же Instagram вы попросили поклонников не тратиться на дорогие подарки. Почему?

- Потому что зачастую мне присылают дорогие цветы, а я даже не знаю, кто! Чувствую себя неудобно и неловко. В моей молодости таких подарков не было. И я к этому не привыкла. Я вообще человек достаточно скромный и живу скромно. Есть еще такой термин – «человек самоограничения». Это я. Я всегда довольствуюсь небольшим. Буду жить только так, как сама могу себя обеспечить.

- У вас огромный опыт работы со звездами нашей эстрады…

- Я не работаю со звездами эстрады. Просто пишу стихи, а композиторы потом работают со звездами. Сама я со звездами в контакте не бываю.

Лариса Рубальская часто бывает на светских культурных мероприятияхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Тем не менее, было ли такое, чтобы, например, тот же Киркоров сказал вам: «Я категорически не буду петь эти ваши стихи»?

- Никогда! Иногда артисты меняют слова местами в строчке. Если это не нарушает правила русского языка, то я не возражаю. Никаких конфликтов ни с кем у меня не было. Например, Михаил Муромов поменял слова в строчке «в грустных глазах ловлю искорки радости» на строчку «в грустных глазах ловлю редкие радости». Переделка очень украсила песню и придала ей загадочности и оттенок грусти

- Песни на ваши стихи пел Николай Караченцов. Насколько тяжело восприняли смерть артиста?

- Николай спел лишь одну мою песню. Это было лет тридцать назад. И как-то она прошла мимо меня. Я не была с ним знакома. Не затронуло меня и исполнение.

Я ПРОТИВ МАТА, НО ШНУР МНЕ НРАВИТСЯ

- В своих стихах вы называете всех мужчин паразитами. Отчего такое мнение?

- Вы странный человек. Чего вы хотите от меня? Стихотворение смешное и в нем насмешка и ирония. Она звучит как: «Давно известно — мужики — все паразиты. На них свои надежды строить ни к чему». Конечно же, я так не называю мужчин в жизни. У меня есть стихотворения со словами «паразит» «нахал», «подлец» в адрес мужчин. Но это вовсе не значит, что я к ним плохо отношусь. Просто такие веселые стихи.

- Сильно ли вас задевает, когда поэзию используют как средство для хайпа? Тот же Сергей Шнуров пишет стихи буквально, на все темы будь то ляп Гладских, зарплата мэра Екатеринбурга и прочее.

- Я против сильного мата в стихах. Но я не могу сказать, что я такая святоша, некоторые матерные слова появляются и в моей поэзии. Да и творчество «Ленинграда» мне иногда нравится. Шнур очень талантливый человек. Но я живу совсем в другом состоянии и измерении. Это время молодых, а молодые пишут все так, как им по душе. Я просто за русский язык и за искренние чувства. А кто и что пишет и для чего это их дело. Меня это не касается.

- Я читал, что вам нравятся современные рэп - исполнители…

- Ну да, очень много талантливых авторов пишет. Почему нет? Я не могу сказать, что я слушаю рэп целыми днями. Но то, что я слушаю, мне нравится.

- Тогда извечный вопрос: Оксимирон или Гнойный?

- Оксимирон, конечно же. Если я вижу абстрактное произведение живописи, то мне хочется на него смотреть или не хочется. Так вот, треки Мирона Федорова, я слушаю с интересом.

Рубальская написала десятки хитов для нескольких поколений. Фото: страничка поэтессы в Instagram

СТАРАЮСЬ БЫСТРЕЕ ПЕРЕЖИТЬ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

- Писатель Сэлинджер в книге «Над пропастью во ржи» писал про прекрасный пол: «Девушка она была утонченная, но пила как лошадь». Современные девушки все больше становятся шальными императрицами из песни Аллегровой. Как считаете?

- Меня волнуют только девушки из моего окружения. Меня, к счастью, окружают хорошие девушки.

- А посоветуйте, как молодому парню познакомиться с девушкой?

- Через друзей. Мне нравится, когда знакомятся в домах. Когда хозяева зовут своих друзей, а их девушки зовут своих подруг. Тогда у людей интересы схожие, компания общая. Знаете, у меня есть такое стихотворение: «Пусть в 21 столетии всегда побеждает добро. Пусть, кто-то отыщет любовь в интернете, а кто – то, как раньше в метро»

- Вы давно не приезжали в Екатеринбург…

- Это правда. В вашем городе меня давно не было. А ведь я очень люблю ваш «Коляда-театр». С нетерпением жду января следующего года, когда Николай Коляда и его труппа приедут в Москву с гастролями. Я всегда заранее покупаю билеты на несколько спектаклей и очень жду их выступлений. Особенно нравится актер Олег Ягодин и его роль в спектакле «Тутанхамон».

- Расскажите, что нас ждет на концерте в Екатеринбурге?

- Я буду выступать 13 февраля. Концерт будет идти 1 час и 40 минут. Я буду рассказывать о жизни, и читать стихи, а также отвечать на вопросы и петь одна и с залом вместе. Также возможно рассказывать смешные лирические истории. Если резюмировать, то будет веселый разговор о любви и о жизни.

- Вы переводчица с японского языка. Любите нэцкэ, мульфильмы Миядзаки и другие атрибуты?

- Нет, не люблю. Мне очень нравится все наше русское. Обожаю наши фильмы и поэзию. Меня недавно впечатлила комедия под названием «Домашний арест». Это фильм знаменитого комика Слепакова.

- В интервью вы рассказывали о том, что вам не нравится праздновать свои дни рождения и хочется постоянно куда - то сбежать. Удается?

- Я вообще не люблю даты и цифры. Чем старше я становлюсь, тем больше я не люблю цифры. Потому что они указывают на то, сколько тебе лет. Не хочется об этом думать и праздновать теперешние цифры, я точно не хочу.

Поэтесса любит Шнура и поэзию ОксимиронаФото: Борис КУДРЯВОВ

- А в новогодние праздники было желание сбежать?

- Я зануда и не люблю Новый год. Стараюсь как можно быстрее пережить новогодние дни и забыть о них. В моей жизни нет праздника под названием Новый год. Мне очень нравятся неомраченные будни. Люблю размеренное течение жизни, – ровное и без потерь. Праздник не должен быть связан с какими-либо числами. Если душа требует праздника – его надо устроить. Вы знаете, я родилась в послевоенное время, и меня никто не баловал никакими елками или подарками.

- Нынче Год Свиньи по восточному гороскопу. Какую самую большую свинью в жизни вам подкладывали?

- Такого не было ни разу. Ко мне очень хорошо относится человечество и я к нему тоже. Так что, молодой человек, никаких свиней!

5 САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ПЕСЕН РУБАЛЬСКОЙ

«Доченька моя» (поет Алла Пугачева)

«Напрасные слова» (поет Александр Малинин)

«Свет в твоем окне» (поет Алсу)

«Странная женщина» (поет Михаил Муромов)

«Эскимос и папуас» (группа «На-На»)

СПРАВКА «КП»

Лариса Алексеевна РУБАЛЬСКАЯ родилась 24 сентября 1945 года в Москве. Училась на филологическом факультете Московского педагогического института им. Н. К. Крупской. В 1973 году она окончила курсы японского языка, была гидом-переводчиком, секретарем в московском бюро японской телекомпании, работала в представительстве японской газеты. Детей нет. Песни на ее стихи поют также Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Михаил Боярский, Иосиф Кобзон.

Творческий вечер Ларисы Рубальской «В очереди за счастьем»

13 февраля, Дворец молодежи

Начало: в 19:00

Цена: от 1400 руб.