2019-01-11T14:04:10+03:00
Дом. Семья

В Арамили спасли галчонка, который застрял в стене дома и двое суток не мог выбраться

Чтобы вызволить маленькую птицу из плена спасателям пришлось ломать стену
Анна КОСНЫРЕВА
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Фото: "ЗооСпас"Фото: "ЗооСпас"
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Жительница Арамиля двое суток мучилась от странных звуков. Шум доносился из-за стены ее коттеджа и отдаленно напоминал чириканье птицы. Поначалу хозяйка думала, что ей показалось. Но время шло, и птица начала кричать с большим отчаянием. Чтобы разобраться, как пернатое угодило в каменный капкан, хозяйка позвонила спасателям.

- Она предположила, что птица, могла упасть с крыши вниз через дымоход и застрять в межстенном пространстве, - рассказывает сотрудник «ЗооСпаса» Евгений Зенков. – Такие случаи довольно редки. Но зимой случаются, когда птицы лезут в различные щели, чтобы согреться.

Чтобы вытащить бедолагу, спасателям пришлось ломать стену. Фото: "ЗооСпас"

Чтобы вытащить бедолагу, спасателям пришлось ломать стену. Фото: "ЗооСпас"

Евгений приехал в один из коттеджей на улице Бахчиванджи. У стены на первом этаже, откуда слышался звук, изначально был камин. Хозяева решили его убрать и заделали место красивой отделкой. Но труба дымохода за стеной осталась – в нее-то птица и провалилась. Из-за того что труба узкая галчонок не смог расправить крылья и оказался в ловушке.

Хозяйка разрешила сломать стену. Сначала Евгений сделал небольшое отверстие и запустил туда миниатюрную видеокамеру, чтобы посмотреть, где находится птица. Определив место, он разбил дыру в стене перфоратором, взял на ощупь птичку в руки и вытащил на воздух. Справился за несколько минут.

— Мы порадовались, что галка осталась невредима, — рассказывает Евгений. — Птица тут же стала вырываться из рук, я побежал к дверям на крыльцо и выпустил ее на свободу.

Спасатель рекомендует хозяевам домов с дымоходом сверху закрыть их сеткой, чтобы никто из животных туда не провалился.

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