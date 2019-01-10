Семья из Екатеринбурга слетала на Новый год в Венгрию за два миллиона рублей

Екатеринбуржцы заплатили за авиабилеты на новогоднюю поездку в Будапешт невероятную сумму. Цены на билеты изучили эксперты сервиса Biletix. Оказалось, что с 1 по 8 января 2019 года самый дорогой перелет совершили жители нашего города, заплатив за авиаперелет в Будапешт и обратно 2,1 миллиона рублей.

— Столько заплатить возможно. Зависит от того каким составом семья совершила перелет. Может там больше 10 человек: мама, папа, дедушка, бабушка, внуки, дети летали. Плюс это наверняка перелет бизнес-классом, а новогодние даты — высокий сезон, цены на авиабилеты взлетают вверх в 2-3 раза, — поясняет руководитель местной сети турагенств «Тур24» Максим Костенков. — Плюс билеты раскупают заранее, начиная с августа-сентября, соответственно, если брать оставшиеся билеты, то накануне новогоднего путешествия они могут оказаться и в 6 раз дороже. К тому же это перелет с пересадками. Прямых рейсов в Будапешт из Екатеринбурга нет, скорее всего, был стыковочный перелет через Стамбул, Москву, Хельсинки или Прагу. В обычные даты стыковочный перелет Екатеринбург-Будапешт туда и обратно обойдется в 20-25 тысяч рублей на человека, бизнес-класс — в 4 раза дороже, около 100 тысяч рублей.

Добавим, что по данным сервиса Biletix, на новогодние каникулы стоимость перелетов за границу в среднем выросла на 28%.

Если вы знаете уральцев, которые купили билеты на самолет за два миллиона рублей, пишите нам на почту kp.ekb@phkp.ru или звоните по телефону: 237-25-51