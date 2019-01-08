На Урале школьник спас из горящего дома бабушку и брата с сестрой

Школьник Сергей Жуликов из Ревды получит от МЧС награду за спасение из горящего дома своих близких – младших сестры, брата и бабушки. Все произошло ранним утром 3 января, когда загорелась веранда дома пенсионерки. К моменту пробуждения домочадцев огонь уже отрезал путь к выходу

- Бабушка попыталась открыть дверь, ведущую из дома на веранду, и получила сильные ожоги, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Дедушка смог закрыть дверь в горящее помещение, получив при этом ожоги рук и самостоятельно выбрался из горящего дома через окно, но помочь выбраться остальным домочадцам из-за полученных травм уже не мог.

Вызволять из беды родственников пришлось 15-летнему Сергею. Сначала он вывел через оконный проем пострадавшую бабушку, а затем вернулся в горящий дом, чтобы помочь выбраться 13-летнему брату и 11-летней сестре, передавая их через окно подоспевшим на помощь соседям. Только после этого Сергей сам покинул горящий дом.

Юноша не растерялся и спас родственников из огняФото: Алексей БУЛАТОВ

Как рассказал капитан внутренней службы, заместитель начальника 65-й пожарно-спасательной части Ревды Василий Стерхов, в этой экстремальной ситуации подросток действовал смело и решительно, благодаря чему и удалось избежать жертв.

К прибытию спасателей, дом уже был охвачен огнём на всей площади. Школьник помогал и пожарным, подробно описал руководителю тушения пожара планировку дома, указал, где могут находиться ценные вещи и документы, которые необходимо спасти от огня в первую очередь.

За самоотверженные действия по спасению людей из огня Сергей Жуликов будет представлен к награде МЧС России.