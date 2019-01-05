2019-01-05T17:27:59+03:00
Происшествия

В Краснотурьинске жестоко убили 18-летнюю девушку

Молодой человек проводил ее до автобуса, чтобы она уехала домой, но в родную квартиру она так и не вернулась
Елена БЛАГИНИНА
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Фото: страница героя публикации в соцсетиФото: страница героя публикации в соцсети
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Жестокое убийство потрясло весь Краснотурьинск - небольшой город на севере Свердловской области. В ночь с 3 на 4 января 18-летняя Мария Иванова (данные изменены. - Прим.ред) ехала домой со свидания - вечер она провела с любимым. Молодой человек проводил ее до остановки, посадил в автобус и, вскоре после разлуки влюбленные созвонились, чтобы поболтать в дороге. Они разговаривали до тех пор, пока у Маши не разрядился мобильник. Больше на связь она не выходила.

Девушку ждали домой к 22:00, поэтому, когда она не пришла вовремя, родственники забеспокоились. Они обратились в полицию и поисково-спасательный отряд - на поиски выдвинулись и знакомые пропавшей Маши. Но найти девушку удалось только на следующий день - ее тело лежало в окрестностях Краснотурьинска, в 150 метрах от дома. По словам очевидцев, на теле не было живого места - кто-то напал на одинокую девушку и жестоко ее убил.

- Случилось огромное горе, нашей девочки не стало, - еле сдерживают эмоции родные девушки. - Ее зверски убили какие то твари. А ей всего 18 лет! Горе, что пришло в семью не описать словами. Будьте прокляты те, кто это сделал.

Девушке было всего 18 лет... Фото: страница героя публикации в соцсети

Девушке было всего 18 лет... Фото: страница героя публикации в соцсети

Родственники вовсю разыскивают очевидцев, которые могли видеть, что произошло той ночью на маленьком отрезке дороги поселок Воронцовка - Золото Северного Урала в окрестностях Краснотурьинска с 22:00 3 января.

Пока непонятно, на свободе ли убийца - официально силовики пока ничего не подтверждают.

До автобуса Машу проводил ее молодой человек, но дальше она поехала одна Фото: страница героя публикации в соцсети

До автобуса Машу проводил ее молодой человек, но дальше она поехала одна Фото: страница героя публикации в соцсети

- На данный момент мы воздерживаемся от комментариев в интересах следствия, - пояснили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В ГУ МВД по Свердловской области пока также отказались комментировать эту ситуацию.

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