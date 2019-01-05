2019-01-05T09:32:06+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге легковушка, уходящая от погони, протаранила карету «Скорой помощи»

В аварии пострадали 5 человек
Елена БЛАГИНИНА
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Карета "Скорой помощи" перевернулась на бок Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаКарета "Скорой помощи" перевернулась на бок Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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Сегодня ночью, в 0:40, в Екатеринбурга развернулась настоящая погоня: инеспекторы ДПС заметили подозрительный автомобиль и поехали за ним с требованием остановиться. Но водитель "Опеля" даже не подумал прерывать новогоднее веселье и только увеличил скорость. Выехав на перекресток улиц Седова-Надеждинская, "ночной хулиган" решил "проскочить" на красный сигнал светофора И... на полной скорости врезался в карету "Скорой помощи", которая ехала по улице Надеждинской со стороны Таватуйской. Удар был такой силы, что медицинский автомобиль опрокинулся на бок.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

- В результате аварии пострадали 5 человек - водители обоих транспортных средств и три пассажира, - рассказали "КП-Екатеринбург" в отделении пропаганды городской ГИБДД. - Среди пострадавших два медика и пассажир из автомашины «Опель». Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ГКБ № 23.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

К счастью, в момент аварии в карете "Скорой помощи" не было пациентов, которым нужна срочная помощь, поэтому трагических последствий из-за ДТП удалось избежать.

Сейчас сотрудникам полиции придется выяснить - в каком состоянии был водитель "Опеля", и почему, вместо того, чтобы остановиться по требованию инспекторов ДПС, он решил удрать. Вполне вероятно, что он был пьян или находился под воздействием наркотиков. Движение на месте аварии уже восстановлено -

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