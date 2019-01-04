2019-01-04T15:00:57+03:00
Происшествия

Консул Таджикистана о погибших соотечественниках в Магнитогорске: «Родственники их уже опознали»

Тела 24-летней Раджабмо и трех ее детей похоронят на Родине
Екатерина САЛТЫКОВА
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При обрушении погибли 39 человек. Фото: Артем Ибрагимов.При обрушении погибли 39 человек. Фото: Артем Ибрагимов.
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Накануне в Магнитогорске завершилась поисковая операция на месте завалов обрушившегося дома. На данный момент погибшими числятся 39 человек. В их числе семья из Таджикистана.

Магнитогорск: последствия обрушения подъезда жилого дома.

Глава семьи – 26 летный Шухрат Улфатов был спасен еще в первые минуты обрушения. А вот его супруга и трое маленьких детей оставались под обломками вплоть до 3 января. Только вчера спасателям удалось вытащить их тела из-под завала.

По последним данным при обрушении подъезда в Магнитогорске погибли 39 человек.

По последним данным при обрушении подъезда в Магнитогорске погибли 39 человек.

- Тела опознали родственники. Погибли 24-летняя Раджабмо Исоева, и их с Шухратом дети: 6-летний Ахмад, 4-летняя Фотима и 3-летний Саймухсиддин, - рассказывает «КП»-Екатеринбург генеральный консул Таджикистана Сафар Сафаров. – Семья уже несколько лет проживала в Магнитогорске. У них не было никаких проблем с документами. Сейчас мы готовим все необходимое для того, чтобы перевезти тела на Родину в Таджикистан.

Тем временем глава семьи по-прежнему находится в больнице. Шухрату сделали операцию, а его состояние врачи оценивают, как тяжелое, однако полученные травмы жизни не угрожают.

К слову, при обвале подъезда, также пострадала ещё одна таджикская семья из семи человек, которая проживала в этом доме. Всех семерых спасли в первые минуты обрушения.

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