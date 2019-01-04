В Екатеринбурге на Объездной дороге после ДТП загорелись два автомобиля

Автомобилисты, которые едут по Объездной дороге стали невольными очевидцами настоящего пожара. Недалеко от съезда на улицу 8 Марта столкнулись два автомобил: Газель и легковушка «Ниссан». Удар был такой силы, что Газель вспыхнула. Пламя с нее перекинулось и на легковушку.

На место аварии оперативно выехали экстренные службы.

Из-за пожара на Объездной образовалась пробка. Фото: Типичный Екатеринбург/vk.com

— Там произошло столкновение двух автомобилей. Газель вероятно возгорелась в результате столкновения. Пострадавших нет. На месте работают спасатели МЧС и сотрудники ГИБДД, — пояснили в ГИБДД по Екатеринбургу.

По данным Яндекс.Пробок, на дороге образовался затор от улицы 8 Марта до улицы Щербакова, на участке машины едут со скоростью порядка 10 км/час.