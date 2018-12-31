Звезда «Улиц разбитых фонарей» Александр Лыков: «У нас все чиновники народные, но, купаясь в роскоши, они об этом забывают»

Актер Александр Лыков, прославившийся по роли капитана милиции по прозвищу «Казанова» в сериале «Улицы разбитых фонарей», активно снимается и пробует себя в разных амплуа. На этот раз Лыков сыграл ректора провинциального вуза в сатирической комедии «Год культуры», которая выходит на платформе ТНТ-PREMIER.

- Александр, в сериале «Год Культуры» показан злободневный конфликт чиновников и народа. На чьей стороне правда?

- Какая здесь может быть правда? Утверждение, что каждый народ достоин своего правителя – никем не колеблется. Бессмысленно разговаривать о том, что можно что-то поменять. Поменять можно только самих себя и этот закон работает безотказно – пока ты не изменишь себя, ничего вокруг тебя не изменится. Мне обидно за бабушек и дедушек, за пенсионеров, которые находятся в угнетённом состоянии, особенно после пенсионной реформы. Что здесь можно реально сделать? Все зависит от совести тех людей, которые

Фото: Кадр из сериала "Год культуры"/ предоставлено ТНТ

избираются. Есть ли она у них, когда они туда идут? Чиновники – все наши, народные. Правда потом они могут забывать, откуда они, потому что у них появляется роскошь.

- До того как стать актером, вы учились в строительном училище? Опыт и навыки пригодились вам?

- Конечно, меня эта профессия долго не отпускала. Я постоянно что-то строил, ремонтировал. Раньше не было принято приглашать гастарбайтеров, у советских граждан всё делалось своими силами, только приходили соседи и помогали. Раньше еще и семьями дружили.... Так было принято – вместе отмечали праздники, ходили на похороны, все соседи знали, кто у кого родился, крестился, пили, дрались и так далее, все переживали вместе, и ремонты в том числе.

- Сейчас многие пытаются откосить от армии. Но ведь по сравнению с тем, что было, сейчас армия сильно изменилась.

- Я служил в городе Мончегорске. Нынешняя армия несравнима с той, где служил я – это была дедовщина, пьяные прапорщики, беспредел. Я бы никому такой службы не пожелал. Недаром, был создан Фонд солдатских матерей, который следит за тем, что происходит в армии. Сейчас это больше похоже на санаторий с воинским уклоном на год. Там есть еще горячая вода, тихий час. Надо идти! Тебе здоровье подтянут, закалят, пострелять научат. Где ты еще постреляешь на халяву из танка? Так-то это денег стоит! Посмотри, сколько пуля одна стоит!

Александр Лыков известен своей ролью в знаменитом сериале "Улицы разбитых фонарей" Фото: Кадр из фильма

- У вас наверняка сохранилось много баек с того времени?

- Я служил в стройбате. Там половина судимых, другие - прослойка интеллигенции, которая непонятно, как туда угодила. Помню, молоденького лейтенанта, который вышел из училища и читал нам политинформацию в 6.30 утра. Я поднимаю голову и вижу как два пацана пытаются мутузят другого парня. Эти двое только что с зоны и сразу попали на службу. Но парень им попался отчаянный! Схватился за парту и с ней отбивался. А в это же время побелевший от страха лейтенант продолжал читать нам информацию про дружбу народов.-

-Что для вас Новый год?

- Мы редко бываем вместе, но когда собираемся – называем это воссоединение. Накрываем большой стол и рассказываем что-то друг другу.

- Елка должна быть настоящей или искусственной?

- Я не ставлю уже давно настоящую елку, с ней много хлопот. Я ставлю искусственную. Сейчас мало кто в лес ходит. У меня есть елка, которая быстро собирается, прекрасно украшается и красиво стоит. Хоть до мая месяца!

- А подарки дорогие или сделанные своими руками?

Лучше всего, когда что-то лепишь, но разве на это когда-нибудь хватит времени? Я надеюсь, что этим займутся мои внуки. Денег им никто не даст, а если даст – то купят они подарки для себя, это я точно знаю. (Смеется).

- Мандарины или шампанское?

- И то, и другое, почему нужно вбирать? Меня тут как-то спросили, что лучше – отдых в Швейцарии или хороший швейцар? Что это такое? Для чего мне думать об этом? А сам я люблю чаще всего находится у нашей мамы - тещи, ей уже 80 исполнилось, недавно отмечали юбилей, стараемся быть с ней почаще. Стараемся видеться с детьми, с сыном приходится пересекаться, по возможности, в России, потому, что он много ездит по миру.

Уже сейчас на платформе ТНТ-PREMIER доступны первые четыре эпизода сериала «Год культуры».

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