2018-12-30T16:39:20+03:00
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«Дед Морозы не мерзнут!»: сказочные дедушки пробежали по центру Екатеринбурга в трусах

11 моржей показали, что уральские морозы им по плечу
Анна КОСНЫРЕВА
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Фото: Айрат НигматуллинФото: Айрат Нигматуллин
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Прохожие ахнули: в полдень мимо них по центру города бежали практически раздетые парни в красных шортах и в красных колпаках Деда Мороза.

«Дед Морозы не мерзнут!» - прокричали парни в красных шапках и доказали свои слова, пробежав полуголыми по центру города. Вместе с девятью Дедами Морозами побежали и две Снегурочки в белых футболках с юбками и голубых шапках.

По дороге они всем махали руками, раздавали мандаринки и поздравляли с наступающим Новым годом, да еще и песни пели на бегу.

— Мы бежали, пропагандируя закаливание и здоровый образ жизни, — делится бегун Айрат Нигматуллин. — Все подзарядились позитивом!

Фото: Айрат Нигматуллин

Фото: Айрат Нигматуллин

Бегуны промчались от стадиона «Юность» до ледового городка, там пофотографировались, поплясали, и потом побежали обратно. Ребята «намотали» 2,5 километра за полчаса. В основном в команде бегунов собралась молодежь, но в рядах 20-летних пробежал и мужчина 75 лет.

Уральские моржи-атлеты заверяют нас, что они нисколько не замерзли. Прохожие восхитились ими, их смелостью и закалкой, а некоторые решили в следующем году поддержать забег. Но чтобы бегать также как они, нужно быть подготовленными моржами. Все участники забега состоят в Федерации зимнего плавания Свердловской области. Ребята еженедельно по субботам занимаются моржеванием на территории озера Шарташ с 10.00 до 16.00, и приглашают будущих моржей на свои тренировки.

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