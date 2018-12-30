На Урале полицейские во время спецоперации изъяли «синтетики» на сумму более трех миллиардов рублей

Свердловские полицейские пресекли канал поставки крупной партии наркотиков. Еще в августе силовики через простого курьера вышли на след матерого наркодиллера.

- 27-летний курьер Интернет-магазина анонимно получал указания от кураторов с помощью «мессенджеров», - рассказывает руководитель пресс-службы областного главка Валерий Горелых. – Запрещенные препараты на территорию Свердловской области злоумышленник ввозил из Москвы, используя услуги частных автотранспортных структур. Наркотики хранились на съемных квартирах в специально приобретенных для конспирации бытовых приборах, затем перевозились для дальнейшего хранения и сбыта на склад в районе Елизаветинского Шоссе в Екатеринбурге.

Именно на этот склад и нагрянули полицейские в ходе спецоперации. Там было найдено 70 килограммов опасного зелья, а чуть позже в лесополосе микрорайона Уктус в тайнике еще 15 килограммов смертельной синтетики.

Изъятая химия предназначалась для производства курительных смесей. фото: ГУ МВД по Свердловской области/Валерий Горелых

- В общей сложности сыщики изъяли 85 килограммов. По ценам черного рынка это количество оценивается специалистами на общую сумму порядка 3 миллиардов 400 миллионов рублей, - добавил Валерий Горелых.- Изъятая химия предназначалась для производства курительных смесей. Из одного его грамма дельцы изготавливали 20 доз. Конфискованных 85 кг хватило бы, чтобы приготовить более 1,5 миллионов доз для зависимых людей.

Наркотики преступники распространяли на весь Урало-Сибирский регион. Предполагаемый владелец наркоарсенала арестован. Это житель столицы Среднего Урала по имени Евгений 1992 года рождения – начальник отдела продаж одной из коммерческих структур Екатеринбурга. Он будет содержаться под стражей до суда.

Кроме того, главным следственным управлением ГУ МВД по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.