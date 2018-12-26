Пенсионер из Екатеринбурга нашел в родительской кладовке елочные игрушки на миллион рублей

У многих из нас дома сохранились старенькие елочные игрушки. Те самые, которыми наши бабушки и дедушки наряжали елку к Новому году. Обычно мы достаем их из коробки и даже не задумываемся, об их ценности. Так случилось и с 56-летним Владимиром Шнайдером из Екатеринбурга.

Те самые, которыми наши бабушки и дедушки наряжали елку к Новому годуФото: Александр ИСАКОВ

БОЛЬШОЙ КУШ В МАЛЕНЬКОЙ КЛАДОВКЕ

Владимир - полковник ВДВ в отставке. Всю жизнь мотался по гарнизонам. А недавно решил осесть в родном Екатеринбурге. Здесь у него родительская квартира. Жилье пустовало четыре года...

— Когда переехал, затеял глобальный ремонт. Начал разбирать залежи старых вещей. Мама у меня была очень бережливая – никому не разрешала ничего выкидывать, - рассказывает Владимир. – А кладовка у мамы вообще была местом «за семью замками». Никого она туда не пускала, даже просто посмотреть, что там лежит.

На запылившихся антресолях Владимир нашел несколько картонных коробок. В них лежали бережно обернутые бумагой золотистые стеклянные шишки, елочные шары с кружевным узором, фигурки снеговиков, сказочных героев... Больше ста игрушек.

Те самые игрушки, которыми наши бабушки и дедушки наряжали елку к Новому годуФото: Александр ИСАКОВ

- Я сначала за голову схватился: «Куда их столько?» Ни одна елка не выдержит, - смеется Владимир. – Решил выбросить. Да жалко стало – все-таки мама их столько лет собирала. Дай, думаю, продам. Копейку, какую никакую, выручу. Полез в Интернет, чтобы посмотреть, за сколько это добро можно сбыть. И ахнул! Игрушки 50-х годов некоторые по 50 000 продавали, а другие и по 100 000! Получается, я целый «клад» нашел!

ИЩИТЕ ЗАЙЧИКОВ НА ПРИЩЕПКАХ

Выяснилось, что на аукционах коллекционеры готовы выложить по несколько тысяч за раритетные елочные игрушки. К примеру, избушку на прищепке покупают по 5 000 рублей за штуку, а вот за «Звездочета» 50-х годов можно выручить до 50 000 рублей…

Игрушки 50-х годов некоторые по 50 000 продавали, а другие и по 100 000!Фото: Александр ИСАКОВ

— Первую елку нарядили в 1937 году. Тогда делали чаще ватные игрушки, например, «Девочка на качелях». Наряд на ней сшит из ткани, лицо сделано из папье-маше и раскрашено. Это настоящее «ретро», - объясняет эксперт по антиквариату Вячеслав Сребный. – Специалисты по антикварным вещам оценивают ее примерно в 5000 рублей. Но на просторах Интернета коллекционеры готовы выложить за такую вещицу и все 150 000 рублей!

По словам Вячеслава особой популярностью пользуются стеклянные игрушки, которые начали делать в 50-е. Причем изделия на прищепках оцениваются в два раза выше, чем на подвесе.

Тогда делали чаще ватные игрушки, например, «Девочка на качелях»Фото: Александр ИСАКОВ

- Эти игрушки расписывали вручную, двух одинаковых вы точно не найдете. За каждую из них вам заплатят по 5000 рублей. Это минимум. У игрушек, сделанных вручную цена в 10 раз выше фабричной, - продолжает Владимир. – Особенно ценятся собрания игрушек. Например, коллекция «Сказки о рыбаке и рыбке», которую выпускали в год 150-летия со дня рождения Пушкина. Собрать их вместе очень сложно, за ними охотятся коллекционеры. Я видел, одну игрушку в Интернете продавали за 22 000 рублей.

Для наглядности Владимир достает из коробки большого Деда Мороза. Сделан он был в 50-х. Скрябину повезло – он выкупил его у незнающих людей всего за 1500 рублей. Теперь продает за 8000.

Выяснилось, что на аукционах коллекционеры готовы выложить по несколько тысяч за раритетные елочные игрушкиФото: Александр ИСАКОВ

По словам эксперта на стоимость игрушки влияет её состояние: сколы могут удешевить ее даже на 90 процентов. Трещина на игрушке, даже если её капитально подклеили, снижает цену на 70 процентов. Если стерлась краска – то до минус 30, если совсем облетает, то будет минус 50.

Определить год выпуска игрушки не просто, если он не указан на изделии. Но есть каталоги с историей выпусков фабрик-производителей. К примеру, гид-каталог «Елочные украшения 1936-1970 годы» с картинками, описанием и точной датой выпуска.

Самые редкие на сегодня – игрушки, которые делали из ваты. За ними — идут стеклянные, потом бумажные и картонные, и наконец, пенопластовые.

Детям очень понравились старые новогодние игрушки. Фото: Владимир Шнайдер

А уже в 80-е годы изготовление новогодних украшений поставили на поток, миллионы стеклянных шариков «разлетелись по стране», и теперь они есть почти в каждом доме. Стеклянные красочные шарики стоят нынче 100-200 рублей.

Тем временем, Владимир Шнайдер, узнав о высокой стоимости своей коллекции прощаться с ней не торопится. Кто знает, может через десяток лет они еще больше вырастут в цене?

- Я не зависим от денег, - твердо говорит пенсионер. – Поэтому эти прекрасные ёлочные украшения оставлю своим внукам! А они, если захотят - пусть продают…

Эти игрушки расписывали вручную, двух одинаковых вы точно не найдете. За каждую из них вам заплатят по 5000 рублейФото: Александр ИСАКОВ

КСТАТИ

Эксперт по антиквариату Вячеслав Сребный:

- Чтобы сберечь раритеты, их нужно хранить, как наши бабушки — либо обернуть в бумагу, либо в вату. Можно завернуть в салфетки и плотно уложить в коробку, чтобы не потрескались при перемещении.