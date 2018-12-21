2018-12-21T17:07:15+03:00
Общество

«Она стоит, как десять новых трамваев»: в Екатеринбурге сделали елочку из 168 миллионов рублей

Толстенные пачки из Евро и долларов украсили мишурой и праздничными шарами
Данил СВЕЧКОВ
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Стоять такая елочка будет не до Нового года, а всего пару дней. Фото: банк «Нейва»Стоять такая елочка будет не до Нового года, а всего пару дней. Фото: банк «Нейва»
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Под одними елочками подарки прячут, а другие и сами за подарок сойдут, причем за такой, что на всю жизнь хватит, да и еще на несколько десятков Новых годов после… Одна из таких, необычайно ценных елочек, выросла на днях в Екатеринбурге, а если точнее, то в офисе местного отделения банка. Ее бурный рост был вызван колебанием курса валют, ведь сделана она не из веточек и иголочек, а из… толстенных стопок денежных купюр! Пять, десять, сто долларов, а рядом такого же номинала Евро! Красные, зеленые, голубые и, что самое главное, настоящие!

– Елку эту мы сложили из денег, которые взяли из хранилища банка, – рассказал пресс-секретарь уральского отделения банка «Нейва». – Она состоит из 1,2 миллиона долларов и 1,1 миллиона Евро.

Елка стоит под камерами наблюдения. Фото: банк «Нейва»

Елка стоит под камерами наблюдения. Фото: банк «Нейва»

Если перевести на наши деньги, то елка собрана из 168 миллионов 270 тысяч 750 рублей. Этих денег хватило бы, чтобы купить в Екатеринбург десять новых трамваев. Елочка эта уже стала причиной бурного слюноотделения у всех, кто мечтает о безбедной жизни.

«Одно лишь пачки с нее, мне бы надолго хватило», – думают уральцы, видя елочку. Впрочем дальше мыслей, понятно, дело не заходит и не зайдет. Ведь от греха подальше елочку поставили не в общем зале, где клиенты ходят, а в служебных охраняемых помещениях банка, куда даже не всякий сотрудник попасть-то сможет.

– Там установлено видеонаблюдение, за елочкой следят, – добавили сотрудники пресс-службы. – Еще пару дней она будет там стоять, а потом ее вернут в хранилище и деньги, из которых она состояла, снова пойдут в оборот.

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