В Екатеринбурге автомобилисты выстроили огромную елку из 213 машин

В ночь на 23 декабря в Екатеринбурге уже второй год проходит флешмоб - сотни автомобилистов выстраиваются в фигуру праздничной ели. АвтоЕлка уже стала традицией для уральских водителей - здесь они забывают про передряги, творящиеся на дорогах круглый год, и вместе с друзьями, семьями веселятся, празднуют Новый год. А после дарят городу видеопоздравление. Поистине доброе и зрелищное. Зажигаются огни, мерцают фары, и площадка рядом с Екатеринбург-ЭКСПО превращается в чудесную сказку.

- Изначально Автоелка задумывалась в прошлом году как поздравление любимого города от автолюбителей с Новым годом, - рассказывают организаторы события. - Тогда мы увидели сплоченность автомобилистов и поняли, что на дороге мы все собачимся, а на самом деле, надо жить дружно. Все друг другу братья, сидим за рулем - делаем общее дело. В этот раз машин было больше, чем в предыдущем году. Людям понравилось.

Снимок световой инсталляции с воздуха. Фото: авторы проекта

В будущем году ожидается еще больше участников. К активистам можете присоединиться и вы. Стоит отметить, некоторые сетуют, что елка вышла немного кривой. Но организаторы шутят - это такая фишка с ассиметрией. А на самом деле, им просто пришлось координировать действия с земли, так как не было вышки, чтоб наблюдать за правильным исполнением. Но главное, что автомобильная световая инсталляция получилась душевной.