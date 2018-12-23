Избил и повалил на стекло: в Сысерти 16-летнюю девушку убили на дне рождения подруги

Настоящей трагедией обернулась молодежная тусовка в Сысерти. Виновница торжества – 20-летняя Анастасия арендовала в пятницу коттедж, чтобы вместе с друзьями отметить день рождения.

На праздник пришли десять человек, и все шло по плану именинницы. Ближе к вечеру Настя вернулась к себе домой и уложила спать маленького ребенка. На обратном пути она позвонила уже изрядно подвыпившим гостям и попросила потихоньку закругляться.

- Мы начали собираться и я пошла проверять все комнаты в доме, - рассказывает Анастасия. – На третьем этаже лежал мой друг Семен. Я дважды пыталась его разбудить, но он не хотел уходить. В итоге он разозлился и ударил меня ногой по лицу.

Случайной свидетельницей всего происходящего стала 16-летняя Вероника (имя несовершеннолетней изменено – прим. ред.).

Друзья девушки не могут поверить в произошедшее. Фото: соцсети

Девочка могла убежать, но вместо этого попыталась заступиться за подругу. Семен пихнул ее к стене, где под стеклом висела картина. Вероника упала на осколки, а пьяный дебошир принялся избивать ее кулаками. В результате неравного боя кусок стекла порезал сонную артерию девушки, от чего та задохнулась.

Вероника училась в колледже.Фото: соцсети

Прибывшие на место ЧП врачи «скорой» пытались сделать искусственное дыхание, но было уже слишком поздно. После этого к дому вызвали наряд полиции, который и задержал 19-летнего парня.

Предполагаемого убийцу задержали по «горячим следам». Фото: соцсети

В СУ СКР по Свердловской области пообещали прокомментировать инцидент позже.