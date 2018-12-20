«Саша на похороны не приехал»: в селе под Екатеринбургом умер отец Александра Малинина

С того момента, как 77-летний отец певца Александра Малинина попал с инсультом в больницу прошло чуть больше года. Тогда, лежа на больничной койке, Николай Выгузов признался «Комсомолке», что не смотря на разногласия в семье, хочет в последний раз увидеть сына, обнять крепко и попрощаться.

- Мне от него никаких денег не надо! – говорил нашим журналистам Николай Степанович. - Мне общения с сыном хочется. Мне очень нужно с ним проститься. Крышка мне.

Увы, проститься с сыном старику так и не удалось.

ЖИЛ ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ ДО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

В больнице Николай Степанович лежал два месяца. А после врачи отпустили пенсионера домой - в Косулино (поселок в 30-ти киометрах от Екатеринбурга - Ред.). Там Николай Выгузов вместе с супругой Татьяной прожили больше 20 лет.

- Он на глазах ожил, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Татьяна. - Каждое утро гулял с палками. Бегал. Гантели поднимал. Я б сказала жил полной жизнью. Ровно до своего дня рождения – оно у него 10 ноября (ему исполнилось 79 лет). Накануне он пошел на прогулку и упал на лестнице. Плохо стало. «Скорые» приезжали. Да что толку? Говорят, старый он у вас. 79 лет, что вы хотите? Только ждать остается.

Николай Выгузов и его супруга Татьяна год назад.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ждать пришлось недолго. 3 декабря Николай Степанович скончался. По словам его вдовы, пенсионеру так и не удалось по душам поговорить со знаменитым сыном.

- Они не ссорились с ним, просто не общались, - вздыхает Татьяна Выгузова. – Бывает так. Александр не приезжал к нему, не звонил – видимо не мог. Естественно, когда Николай Степанович умер я позвонила его сыновьям: и Александру, и младшему Олегу. Саша был шокирован. Но сказал, что на похороны приехать не сможет, так как находится за границей. А Олег приехал.

Похоронили Николая Выгузова в Косулино на местном кладбище.

- Сыновья деньгами помогли. Не знаю, кто уж там, сколько дал, - отмахивается Татьяна Выгузова. - Думаю, и Александр, после нового года приедет на могилу к отцу. Обязательно приедет…

«ПАПА, У МЕНЯ РУБЛЬ ОСТАЛСЯ»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/626651" frameborder="0"></iframe> Отец певца Александра Малинина попал в больницу с инсультом.Алексей БУЛАТОВ

Когда Николай Степанович еще лежал в больнице журналистам «Комсомолки» удалось поговорить с ним о ссоре со знаменитым сыном. Тогда пенсионер рассказал, что перестал общаться с сыном, после переезда Александра в Москву.

- Он в Москве жил, звонил мне: «Папа, пришли денег. У меня рубль остался». Я в ответ посылал по 2000 рублей в месяц (Николай Выгузов тогда работал бригадиром на стройке и неплохо зарабатывал. – прим. ред.). Но предупреждал: «С матерью поделись» - мы с ней к тому времени уже арзошлись. Ни разу ему не отказывал. Сашку тогда еще никто не знал, - медленно погружается в воспоминания Николай Степанович. - Я на море их возил каждый год, когда они с братом маленькие были. Ну, развелся я с их матерью в 32 года, что с того? Я же их не бросал. Помогал всегда. (Замолкает.)

Семья Выгузовых разошлась, когда Николаю Степановичу было 32 года. Супруга вместе с сыном Александром (на фото: на руках у матери) перебрались в Москву. Фото: Личный архив Александра Малинина

Когда мы в очередной раз попытались расспросить Николая Степановича, за что сын мог затаить на него обиду, за мужа вступилась Татьяна Васильевна:

- Какая обида?! Как он может обижаться на отца, если сам поступал гораздо хуже. Александр Никиту маленького бросил (сын Малинина от первого брака с Инной Курочкиной, участник телепроекта «Фабрика звезд». – прим. ред.). Жену Ольгу Зарубину с дочкой Кирой бросил. Какая обида у него на отца? Да он в разы хуже поступил! Николай Степанович не бросал ни Сашу, ни брата его. Это не обида. Да они даже не ругались никогда! Александру просто стыдно общаться с отцом. Потому что отец простой работяга, а не олигарх! Мы на концерт к Саше несколько раз ездили. Так он ни разу ничего хорошего со сцены ни про отца, ни про мать не сказал. Зато жена у него крутая. Чтоб ее ублажить, он теще романсы со сцены посвящает. Теща у него замечательная. А то, что в зале отец сидит, ему до фонаря. Хороший сыночек.

ДОСЬЕ «КП»

Александр ВЫГУЗОВ (Малинин) родился 16 ноября 1958 года в Свердловске, в семье железнодорожников Николая Выгузова и Ангелины Малиновой. У певца есть младший брат Олег, который моложе его на пять лет. Родители в разводе.

Артист был женат трижды. Его первая жена Инна Курочкина играла на скрипке в ВИА «Поющие гитары». В этом браке родился сын Никита Малинин, тоже ставший музыкантом.

Вторая жена артиста (с 1983 по 1985 год) - певица Ольга Зарубина. Их дочь Кира родилась в 1986 году, уже после развода. В 1991 году Зарубина с дочкой эмигрировала в США.

Третья жена певца (с 1990 года) - Эмма Малинина, врач-гинеколог, кандидат медицинских наук, глава частной гинекологической клиники и сети аптек. В этом браке Александр Малинин воспитывал Антона - сына Эммы от первого брака. В 2000 году у супругов родились двойняшки Фрол и Устинья.

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