Певица Глюк’oZa: «Когда мне грустно, я включаю «Секс в большом городе»»

График Глюк’oZы (настоящее имя - Наталья Чистякова-Ионова – ред.) расписан на месяцы вперед: концерты, телешоу. Чтобы вырваться в Екатеринбург на премьеру второй части фильма «Бабушка легкого поведения» у певицы было всего несколько часов. Но она все равно приехала (в картине Наталья сыграла девушку главного героя Любу). Певицу можно было увидеть на красной ковровой дорожке всего несколько минут, а после она поехала в аэропорт. А по дороге успела поговорить по телефону с журналистом «Комсомолки»

ДЕВОЧКИ, НЕ УНЫВАЕМ!

Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители Трейлер (2019).Дата выхода в России 24 Января 2019

- Наталья, в фильме ваша героиня Люба с детства мечтала стать певицей. У вас все наоборот. В жизни вы певица, а стали вдруг актрисой.

- Почему же вдруг? Когда была маленькой, играла в «Ералаше». Я никогда не хотела становиться только актрисой или только певицей. Мне нравится развиваться в разных направлениях. И я очень рада, что в моей карьере присутствует «киношная» линия. Я окунаюсь совершенно в иной мир с другими правилами.

- А боитесь ли вы сцены так же, как ваша героиня?

- Я волнуюсь всегда. И перед выходом на сцену, и перед премьерой. А особенно, если делаешь что-то новое. В «Бабушках» я снимаюсь уже второй раз. Первая часть была добрая и поучительная. А во второй очень закрученный сценарий. И сама наша бабушка… Ревва максимально вошел в роль, поэтому будет много экшна, трюков и сложных поворотов.

В фильме Наталья сыграла девушку главного героя. Фото: кадр из фильма.

- Представьте, что через сутки вы вдруг постареете и станете бабушкой. Что вы сделаете?

- (Смеется) Как говорится, когда-нибудь это случится со мной. Что я сделаю? Буду максимально наслаждаться жизнью, как наша бабушка легкого поведения. Запомните, у женщины нет возраста! Главное, кто с ней рядом и на какой возраст она себя ощущает. Так что девочки не унываем! (смеясь).

- В первом фильме есть, как минимум, три сцены с наркотиками. Вы как к ним относитесь?

- Конечно, плохо отношусь. Я ведь выросла на улице, так что многое в жизни видела и прошла. Главное, чтобы у молодежи было рвение и стимул проявлять свои таланты. И тогда никакого допинга не понадобится. В нашем фильме нет пропаганды наркотиков. Наоборот показано, что они могут привести к плачевным последствиям.

В ТЮРЬМЕ МНЕ СЛЕПИЛИ ГЛЮК'OZУ ИЗ МЯКИША

- В 2006 году в вашей жизни произошло два значимых события: вы выпустили трек «Свадьба» и вышли замуж. Это совпадение или случайности не случайны?

- Эту песню написал Максим Фадеев как раз ко дню нашей свадьбы. Это был такой подарок. Вообще у меня очень хронологичные песни, и всё моё творчество неслучайно. Оно всегда отражает моё настроение на данный момент.

Наталья и ее муж бизнесмен Алексей Чистяков уже 13 лет вместе.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Как вы отмечаете с супругом годы совместной жизни?

- В этом году нам уже будет 13 лет. Так смотришь - столько всего было сделано. Не могу сказать, что мы что-то отмечаем или подводим итоги. Мы всегда бежим вперед. Не останавливаемся. В этом, наверное, и есть суть отношений. Ну и любовь! Наш брак построен на любви. Именно благодаря этому чувству удается переживать тяжелые моменты и непонимание. Мне очень повезло с моим супругом, он для меня – поддержка, опора. Он много для меня делает, а главное, дает возможность развиваться, что для меня как самостоятельной единицы очень важно.

- В детстве у меня были мягкие куклы, которые исполняли ваши песни. Вам их дарили?

- Я помню. Когда-то была целая партия таких кукол из Китая (смеется). Арестовали этих кукол... У меня в детстве была кукла, но не мягкая, а другая. На тот момент вышли пупсики американского производства. Они продавались в Детском мире. Ия безумно хотела этого пупсика. А потом мне подарили его на День рождения. Это было невероятное счастье. Я уже передарила её своим дочкам (у певицы две дочки Лидии 11 лет, Вере 7 лет - Ред.). Передала по наследству, можно сказать.

- А какие подарки вам дарят фанаты?

- Делают поделки своими руками. Помню, проходил какой-то конкурс в местах лишения свободы (смеется). Они там сделали игрушки из хлеба. Слепили фигурки Глюк’oZы, добермана. Это было очень трогательно.

У певицы две дочки Лидии 11 лет, Вере 7 лет. Фото: Instagram

НЕТ ВРЕМЕНИ РАССЛАБЛЯТЬ БУЛКИ

- Наталья, вы шикарно выглядите. Что помогает вам оставаться в такой прекрасной форме? Видела в Инстаграме, как вы стоите на голове...

- Йога, пилатес, танцы, ну и динамика жизни, которая постоянно, как ком снежный закатывается. Поэтому нет времени расслаблять булки (смеется), мы всегда в форме и готовы ко всему.

- Как за здоровьем следите? Недавно прошла новость, что вы попали в больницу с пальцем.

- Да, дала знать о себе старая травма. Несколько лет назад я серьезно повредила палец на ноге, точнее ноготь. И недавно мне пришлось лечь на операцию. Я долго восстанавливалась, не могла ходить и лежала дома. Вообще это очень сложно, когда есть какие-то физические ограничения, особенно для такого активного человека, как я. Здоровье - это самое дорогое, что у нас есть. Даже самая блистательная карьера не в радость, когда что-то болит. Самое главное - здо-ро-вье.

Выглядеть на 5+ Глюкозе помогает йога. Фото: Instgram

- Не так давно на модном показе вы познакомились с Сарой Джессикой Паркер. Как вам сериал «Секс в большом городе» и его главная героиня?

- Я обожаю этот сериал! Но я больше любила Саманту за её отважность, любовь к жизни и к экспериментам. Иногда, когда становилось грустно, включаю «Секс в большом городе» и пересматриваю. Этот сериал очень женский, он задает правильное настроение.

С актрисой Сарой Джесикой Паркер. Фото: Instagram

- А как вам Сара Джессика?

- Сара прекрасна! Правда, это было недолгое знакомство. Мы присутствовали на одном показе, нас представили, мы сделали совместную фотографию. Я сказала, что люблю этот фильм. А она была очень тронута, что в России тоже очень много поклонников, которые её обожают.

- Скоро наступит Новый год. Как планируете его встретить: на корпоративе или в кругу семьи?

- Ой, как же мы ждем Нового года! Уже не терпится, когда закончится эта сумасшедшая гонка, мы упадем все на диваны, поедим салат. Очень надеюсь, что проведу праздник с близкими. Наверное, это будет самый дорогой для меня подарок.

- Что у вас дочки просят на Новый год, если не секрет?

- Старшая уже хочет получить какую-то косметику, потому что насмотрелась моего влога о красоте. Ей это тоже очень интересно, она взрослеет, потихоньку превращается в настоящую красивую девушку. Ну а младшая мечтает о куклах, как все обычные дети. Игрушки, сладости и чтобы мама с папой были рядом.

- Дочки всё еще верят в Деда Мороза или уже сомневаются?

- Верят, конечно! Мне кажется, что и я до сих пор верю, что Дед Мороз существует. Вообще нужно верить в чудо, и пока мы в него верим, оно происходит.

Новый год Глюкоза планирует встретить в кругу семьи. Фото: Instagram

НОВОГОДНИЙ БЛИЦ-ОПРОС

- Ёлка живая или настоящая?

- Искусственная.

- Бесплатный праздничный стол в ресторане или дома, но за деньги?

- Дома за деньги.

- Дорогие подарки от детей или сделанные своими руками от друзей?

- Сделанные своими руками от детей (смеется).

- Оливье с колбасой или мандарины с колбасой?

- Оливье, конечно (смеется).

- Бокал шампанского 31 декабря утром или стакан 31 декабря в полночь?

- Ну бокал шампанского, чего уж, праздник - гуляем!

«Бабушка легкого поведения 2. Престарелые Мстители».

Смотрите во всех кинотеатрах страны с 24 января