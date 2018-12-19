В Екатеринбурге минипиг, от которого отказалась семья, делает предсказания к Новому году

Маленькая черная свинка по кличке Базука размером с домашнюю кошку. Она задорно хрюкает и нарезает круги по полу. Вот-вот к ней должны прийти за очередным предсказанием. Гадалка она неопытная, но в преддверии года свиньи ее услуги пользуются большой популярностью.

- Нашей Базуке всего два годика, - рассказывают в Центре реабилитации животных. - Она у нас отказничок. Ее в приют отдала семья, которая сначала взяла питомца, а потом решила, что не станет держать дома экзотическое животное. И раз уж Базука поселилась в нашем центре, то мы придумали акцию: в обмен на подарок бездомным животным можно получить новогоднее пожелание от свинки. Базука дает исключительно позитивные предсказания, например: «Ты будешь танцевать от радости в новом году» или «Настройся на серьезную волну, можешь смело шагать в ЗАГС».

Базука размером с кошку. Фото: Центр реабилитации животных.

Кстати, сама Базука очень общительная, но в то же время капризная. Она частенько хулиганит, может и прикусить, если не в духе. Когда её выпускают из клетки, свинка гоняется за котами и даже «покушается» на их сухой корм. Сейчас сотрудники реабилитационного центра приучают ее есть полезную пищу: фрукты и овощи со злаками. А Базука нет, нет, да и полакомиться из чьих-то рук то печенюшкой, то сладким батончиком.

Днем свинка совсем не спит, потому что как только видит людей, становится очень активной. Детвора, которых приводят на «Урок добра» в Центр реабилитации животных, говорят, что Базука напоминает им диснеевского Пумбу.

Прикоснуться к пятачку перед Новым годом - хорошая примета. Фото: Центр реабилитации животных.

— К нам часто обращаются по поводу того, чтобы забрать Базуку к себе. Но мы будем пристраивать её после праздников, в январе, чтобы она не стала просто подарком, развлечением на время праздников. После новогоднего ажиотажа мы будем отдавать её в надежные руки, к тем, кто живет в отдельном доме, потому что ей нужны большие пространства, природа и свежий воздух, — поясняет руководитель Центра реабилитации животных Елизавета Скорынина.

Кроме Базуки, в приюте третий год живут две большие свиньи Буч и Хуч. Все «пятачки» пользуются популярностью у посетителей центра перед Годом Свиньи, ведь есть такая примета, что в новогодье нужно прикоснуться к пятачку.

Получить предсказание от свинки можно в Центре реабилитации животных по адресу: ул. Белинского, 112а. Тел.:: +7 912-667-00-70.

Не забывайте взять с собой подарок для бездомных животных.